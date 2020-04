Dani Caverzaschi: "Venía fuerte pero para 2021 tengo un año extra para coger ritmo"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Dani Caverzaschi valoró este miércoles el aplazamiento de los Juegos Paralímpicos de Tokio a 2021 como "tiempo extra" para llegar mejor preparado, al tiempo que explicó su manera de aprovechar el confinamiento ante la pandemia de COVID-19.

"Estoy mentalizado y estoy bien, aprovechando el tiempo. Es complicado, tengo la suerte de que me he montado un buen gimnasio en casa. Venía de una buena pretemporada y creo que estoy manteniendo ese buen trabajo", apuntó en una entrevista con el Comité Paralímpico Español desde su casa.

El jugador madrileño fue preguntado por el aplazamiento de los Juegos. "Mi primera reacción fue pensar 'una faena', quiero competir y me dio pena. Luego, pensando en frío, el año pasado tuve una lesión los primeros seis meses y luego no conseguí engancharme. Este año venía mentalizado y fuerte y me dio rabia esto. Luego me dije, 2021 tengo un año extra para coger ritmo, para escalar en el ranking, y cuanto más tiempo tengo mejor", afirmó.

Además, Caverzaschi valoró como deportista las estrictas normas de confinamiento. "Tendrían que hacer algún tipo de salvoconducto para los deportistas. Creo que en Italia lo probaron, para entrenar al aire libre. También viendo la gravedad del asunto, las noticias tan terribles, en mi cabeza esto pasa a un segundo plano. Aunque pienso también en qué daño haríamos en una pista de tenis, ir a entrenar. Tengo mis sentimientos encontrados", dijo.

"A la salida será el que mejor se adapte. No quiero ni pensar cuando vuelva a coger la raqueta a dónde irá la bola", añadió con humor. El tenista paralímpico explicó que estos días pone en práctica su nivel de cocina, mantiene una dieta buena y aprovecha a leer lo que no puede durante el año.

De esta forma, Caverzaschi explicó su particular lema 'vale la pierna'. "Era un hashtag mío haciendo el tonto con mis amigos. En vez de decir 'vale la pena', decir 'vale la pierna', como me falta una pierna. Me gusta mucho y tiene significado detrás. Es un poco normalizar la discapacidad y ver el lado positivo a las situaciones que nos pone la vida", dijo.

"Y en este caso, esta situación es terrible y ojalá no estuviéramos en ella, pero por nuestra parte vamos a intentar hacer que este tiempo extra y confinamiento 'valga la pierna', lo aprovechemos de todas las maneras posibles, para tener tiempo para reflexionar sobre nuestro camino, si estamos contentos. También como sociedad ojalá que saquemos conclusiones positivas, de solidaridad, de cómo gestionar emergencias así", terminó.