Dani Mérida: "He aprendido que estoy capacitado para competir en estos torneos"

El tenista español Dani Mérida. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El tenista español Dani Mérida ha señalado este lunes que, a pesar de la eliminación en la tercera ronda del Mutua Madrid Open, del torneo se lleva el aprendizaje de verse "capacitado para competir" contra los mejores jugadores del mundo y ha admitido que no se esperaba "competir a un nivel tan alto tantos partidos".
"He aprendido que estoy capacitado para competir en estos torneos. Ahora debo mejorar físicamente, tenísticamente y, sobre todo, el gestionar un poco mejor los momentos que a lo mejor no estoy acostumbrado a este tipo de partidos, con la grada llena con tanta gente. Es algo que va a ser un aprendizaje muy grande para la próxima vez", apuntó el madrileño a los medios tras caer eliminado en tercera ronda del Mutua Madrid Open ante Stefanos Tsitsipas.
Mérida reconoció que cuando llegó al torneo a jugar la 'quali', sabía que "tenía el nivel", pero que no se esperaba "competir a un nivel tan alto tantos partidos". "Me voy súper contento de haberme capacitado de hacerlo y motivado para jugar en Roma la semana que viene e intentar competir otra vez al mismo nivel. Me voy súper orgulloso de lo que he hecho", expresó.
En cuanto al partido ante el griego Stefanos Tsitsipas, destacó que fue "un día difícil" porque no se encontró "muy bien". "Creo que él ha jugado bien también. El calor no me ha afectado mucho, creo que ha sido un poco más el juego de él, que a mí me hace un daño. Pero ahora solo pienso en recuperar e intentar preparar el siguiente torneo de la mejor manera posible. Estoy feliz en general con la semana de cómo ha ido", agregó.
Por último, subrayó la importancia de los puntos obtenidos en el torneo para el ranking: "Obviamente me va a ayudar mucho. Creo que la semana que viene voy a estar entre los 100 mejores, que es un sueño para mí. Me va a permitir también jugar Wimbledon, torneos con los que sueñas jugar el cuadro principal. Espero seguir compitiendo a este nivel y que haya más semanas como esta".