David Ferrer: "Tenemos muy buen equipo y estamos preparados para clasificarnos para la fase final"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán del equipo español de la Copa Davis, David Ferrer, aseguró este lunes que van a tener que afrontar "eliminatorias muy duras contra muy buenos rivales" como Serbia, República Checa y Corea del Sur, y que, pese a la baja de Carlos Alcaraz, cuenta con "muy bien equipo" y que están "preparados" para superar este grupo donde contarán con el plus del apoyo del público de Valencia porque "siempre es mejor jugar en casa".

"Espero eliminatorias muy duras contra muy buenos equipos. República Checa, aunque haya jugadores que quizá el público que no venga del mundo del tenis no conoce, son muy peligrosos y tenemos que estar atentos, muy concentrados y muy preparados para afrontar la primera eliminatoria", indicó Ferrer en rueda de prensa.

El de Jávea avisó de no olvidarse de Corea del Sur, "que tiene un jugador (Sonwoo Kwon) que el año pasado siempre ya puso las cosas difíciles y su dobles es bueno", y reconoció que, "por supuesto", Serbia es "a priori el rival más duro", aunque en la Copa Davis "nunca se sabe". "Todavía no sabemos si va a venir Novak Djokovic o no", advirtió, confesando que le resultaba "difícil saber qué se puede esperar" del número uno del mundo y qué nivel puede tener tras el desgaste del US Open.

"Yo también he jugado la Copa Davis, he hecho semifinales y también he vuelto a la semana siguiente a jugar Copa Davis, tanto Rafa (Nadal) como yo, y no es fácil porque el calendario de por sí es siempre apretado", añadió 'Ferru'.

De todos modos, no esconde que "siempre se puede mejorar y buscar alternativas" en el calendario. "Pero no puedo decir qué cambio podría haber, ojalá que esta competición tenga más libertad en el calendario para que los mejores puedan estar porque juegas para tu país y eso es algo muy importante. De pequeño siempre has soñado con jugar para tu país o ganar la Davis y eso tiene que seguir siendo así", apuntó.

Sin embargo, sí cree daría "alguna vuelta" al formato, más que al calendario, "que no es nada fácil". "Desde mi punto de vista, el formato me parece un poco que se podría cambiar y que podría ser más atractivo para el público", detalló, incidiendo en el hecho de "jugar en casa o fuera" o que sea "mejor para el público jugar todo el fin de semana".

Sobre la baja de Carlos Alcaraz, el extenista resaltó que el murciano estaba "muy cansado mentalmente". "Realmente ha jugado muchísimos partidos, también tuvo algunos pequeños problemas físicos y nada más acabar su partido de semifinales, hablé con Juan Carlos Ferrero y al final decidieron que por su salud y descanso lo mejor era no venir", expresó.

"A partir de ahí, tampoco quiero hablar más de Carlos porque ya no va a estar con nosotros. Quiero hablar de mi equipo, de mis jugadores y sobre todo del buen ambiente que hay y de cómo se lo están trabajando para llegar a las mejores condiciones. Realmente creo que tenemos muy buen equipo y que estamos preparados para clasificarnos a la fase final", añadió.

Lo que tiene claro Ferrer es que "siempre es mejor jugar en casa que fuera, con tu público". "Además, en Valencia creo que el ambiente de tenis y el deporte es muy pasional, ya lo vimos el año pasado, y en ese aspecto estoy ilusionado de que los jugadores puedan jugar en Valencia porque el público les va a animar y apoyar al máximo", deseó.

Y a nivel personal, le unen "muchas cosas" con Valencia, donde jugó su último partido de la Copa Davis en la Plaza de Toros de la ciudad, y porque también fue "director del torneo" de una competición que le ha dado "tanto". "Como capitán es algo que me hace mucha ilusión, que me siento muy feliz y sobre todo por la respuesta del tenis español en general", remarcó.