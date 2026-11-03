Davidovich se da de baja del Masters 1000 de París

Archivo - El tenista español Alejandro Davidovich durante un torneo - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich no competirá tampoco esta semana en el torneo de París-Bercy, noveno y último Masters 1000 de la temporada, por lo que pone el punto y final a su temporada antes de jugar con España la 'Final a 8' de la Copa Davis.

El jugador malagueño, campeón a mediados de octubre del Masters 1000 de Shanghái (China), lleva desde entonces sin jugar ya que también se dio de baja del cuadro del torneo de Basilea (Suiza) de la pasada semana por culpa de un virus estomacal.

"Alejandro Davidovich Fokina y Stefanos Tsitsipas se han retirado del torneo de este año. Nuno Borges y Adolfo Daniel Vallejo los sustituirán, respectivamente. Les deseamos lo mejor en su recuperación", indicó la organización del torneo en sus redes sociales este martes. La web del diario 'L'Equipe' indicó que la baja del español, decimotercer cabeza de serie en el evento, se debía a unas molestias en la espalda.

El tenista andaluz, que tras levantar su primer Masters 1000 se había metido en la pelea por jugar las Finales de la ATP de Turín (Italia), tenía que medirse en su estreno en la pista 'indoor' parisina al joven local de 17 años Moise Kouame. Ahora, si su físico no se lo impide, podrá ponerse a punto para ayudar a la selección española en la búsqueda del título de la Copa Davis, con el cruce de cuartos ante Austria programado para el jueves 26 de de noviembre, y con el malagueño pugnando por un hueco en los individuales con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.