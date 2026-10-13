Davidovich reacciona a tiempo ante Hurkacz y alcanza los cuartos en Shanghái

Archivo - Alejandro Davidovich - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich ha alcanzado los cuartos de final del torneo de Shanghái (China), octavo y penúltimo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de remontar este martes al polaco Hubert Hurkacz (1-6, 6-3, 7-6(6)), al que ya superó hace dos semanas en la final del torneo de Chengdú (China).

El malagueño, de 27 años y actual número 26 del mundo, se convirtió en el noveno español de la historia en alcanzar la antepenúltima ronda del certamen asiático, todo tras dar la vuelta al duelo frente al número 34 del ranking ATP, uno de los dos campeones del torneo presentes en el cuadro principal -junto al ruso Daniil Medvedev-, en el estadio central en dos horas y seis minutos de juego.

El panorama no se presentaba nada halagüeño para Davidovich, que nada más iniciar la contienda se encontraba con un 5-0 en contra en el parcial inaugural que no pudo revertir. Aún así, mantuvo el tipo para firmar una rotura en el cuarto juego de la segunda manga; a pesar de que el tenista polaco le devolvió la rotura, el español respondió con un 'contrabreak' para posteriormente confirmar el quiebre e igualar la contienda.

Ya en el tercer set, sobrevivió a cuatro bolas de 'break' y consiguió llevar el parcial al 'tie-break', donde, en su tercer punto de partido, cerró la lucha para convertirse en el segundo español de la década en alcanzar los cuartos en Shanghái, tras Carlos Alcaraz en 2024.

Ahora, buscará regresar a unas semifinales de Masters 1.000 por primera vez desde Montecarlo 2025 -cuando perdió ante Alcaraz- ante el francés Arthur Gea, que se 'cargó' a su tercer cabeza de serie en el certamen asiático al vencer este martes al checo Jakub Mensik, número 15 del mundo (7-6(4), 6-4); antes, había derrotado a Ben Shelton y Ugo Humbert. El galo y el español vivirán un duelo inédito en el circuito.

El de Shanghái es el único ATP Masters 1.000 que todavía no tiene campeón español. Rafa Nadal (2009 y 2017), David Ferrer (2011) y Roberto Bautista (2016) disputaron la final, pero no consiguieron levantar el trofeo. Este miércoles, Rafa Jódar tratará de acompañar en cuartos a Davidovich, algo que logrará si supera al neerlandés Botic van de Zandschulp.