Djokovic: "Hacer montañismo con mi mujer me ayudó a aclarar mi mente y recuperar la confianza"

Publicado 01/10/2018 22:01:29 CET

BELGRADO, 1 Oct. (Reuters/EP) -

El tenista serbio Novak Djokovic, número tres del ranking ATP, ha asegurado el lunes que haber escalado una montaña con su mujer Jelena después de una mala primera mitad de año le ayudó a retomar su nivel y ganar los títulos de Wimbledon y el US Open en 2018.

El exnúmero uno del mundo, que ha ganado 14 títulos de 'Grand Slam' en su carrera, sufrió una caída dramática en el ranking tras conquistar Roland Garros en 2016, pero ahora está lleno de confianza de cara al Abierto de Shanghái de la próxima semana.

"Si tengo que elegir un momento que cambió mi temporada, fue mi eliminación en los cuartos de final de Roland Garros de este año", dijo el serbio a periodistas después de un entrenamiento abierto al público en su complejo de tenis en Belgrado.

"Me tomé cuatro o cinco días de descanso y fui a hacer montañismo con mi mujer. Pasar ese tiempo en la naturaleza me ayudó a aclarar mi mente y poner las cosas en perspectiva (...) Luego gané títulos en Wimbledon, Cincinnati, y el US Open", destacó.

Djokovic, que se operó un codo a comienzos de año, reconoció también que su regreso a los primeros puestos del ranking fue inesperadamente rápido. "Tuve que cambiar mi juego, especialmente mi servicio, como resultado de la operación. No esperaba regresar tan rápido", sostuvo.

"Ahora que he recuperado mi confianza tengo más hambre que nunca de ganar más 'Grand Slams'", añadió el serbio, que ahora buscará recuperar el número uno del mundo, en poder del español Rafa Nadal, en los últimos torneos del año.