Djokovic rompe con la Asociación de Tenistas Profesionales por falta de "transparencia y gobernanza"

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic anunció su decisión de poner fin a su relación con la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA), el sindicato de jugadores del que fue cofundador hace cinco años, tras "preocupaciones continuas en cuanto a la transparencia y la gobernanza", así como la forma en que se ha representado su "voz e imagen" en este tiempo.

"Tras una cuidadosa consideración, he decidido alejarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales", comienza el comunicado del actual número cuatro en el ranking de la ATP, publicado en su perfil de la red social 'X' a última hora del domingo.

Djokovic, que lanzó este nuevo sindicato de tenistas junto con el jugador canadiense Vasek Pospisil en 2020 y en el que no estaban figuras como el suizo Roger Federer y el español Rafa Nadal, aseguró que tenía "preocupaciones continuas con respecto a la transparencia, la gobernanza y la forma en que [su] voz e imagen han sido representadas". Y todo ello le ha hecho tomar esta decisión unos días antes de estrenarse esta temporada en el ATP 250 de Adelaida (Australia).

"Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero se ha hecho evidente que mis valores y enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización", agregó el serbio.

El pasado mes de marzo, la PTPA inició acciones legales contra los órganos de gobierno del tenis, incluidos la ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, acusando a las organizaciones de "abuso sistémico, prácticas anticompetitivas y una flagrante indiferencia por el bienestar de los jugadores". 'Nole', sin embargo, admitió en su momento que no estaba de acuerdo con algunas partes de esta demanda.

Finalmente, el ganador de 24 'Grand Slams' afirmó que seguirá en el tenis, su familia y en contribuir al deporte de maneras que reflejen sus "principios e integridad". "Deseo lo mejor a los jugadores y a quienes están involucrados mientras avanzan, pero para mí este capítulo ya está cerrado", sentenció.