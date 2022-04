España busca imponer su favoritismo para llegar a las Finales de la Copa Billie Jean King

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de la Copa Billie Jean King tratará de hacer valer su favoritismo en la eliminatoria ante Países Bajos, que intentará plantar batalla en la tierra batida de la ciudad neerlandesa de Bolduque, donde las miradas estarán puestas en Sara Sorribes tras las bajas sensibles de Paula Badosa y Garbiñe Muguruza.

La selección capitaneada por Anabel Medina abrirá la jornada este viernes con un equipo de garantías y con la baza principal de la jugadora valenciana, que tomará el liderazgo para soñar con volver a alzar la Copa Federación tras más de 20 años de sequía. España ya consiguió el campeonato cinco veces durante la década de los 90 (1991, 1993, 1994, 1995 y 1998).

El equipo español llega a la eliminatoria después de terminar en última posición en la fase de grupos disputada en noviembre, al vencer a Eslovaquia y caer frente a Estados Unidos. Un evento marcado por la última actuación de Carla Suárez como tenista profesional.

De nuevo, sin la posibilidad de contar con dos jugadoras 'top 10' como Garbiñe Muguruza y Paula Badosa; Sara Sorribes y Nuria Párrizas serán las gladiadoras que defenderán los cuatro enfrentamientos individuales en el torneo.

En el caso de Párrizas, número dos del equipo español y 55 del mundo, abrirá el duelo entre ambas selecciones a partir de las 14.00 horas contra Arantxa Rus, líder del equipo neerlandés y número 74 en el ranking de la WTA. Por ello, la granadina deberá templar la espera del regreso de la competición nacional femenina e intentar afianzar el primer punto.

Posteriormente será el turno de Sorribes, quien volverá a liderar al equipo por segundo año consecutivo al no poder contar nuevamente con Badosa y Muguruza. Así, la número 49 del mundo se verá las caras con una jugadora más veterana como Lesley Pattinama, 141º en el ranking a sus 30 años.

"Me gusta representar a mi país y no me importa si soy número uno o dos", dijo la valenciana tras el sorteo de los enfrentamientos, donde jugará el tercer partido contra la neerlandesa Arantxa Rus, un duelo entre las líderes de ambos equipos.

La capitana del equipo Anabel Medina destacó la importancia de los dos primeros partidos contra rivales con un estilo opuesto. "Arantxa juega más al estilo español, muy rocosa. Lo contrario a Pattinama, que tiene un estilo agresivo y muy directo", añadió.

Si Sorribes y Párrizas cumplen con los pronósticos, España tendrá la oportunidad de cerrar el pasaporte entre los cuartos partidos individuales que disputarán. Por contra, el partido de dobles del sábado podrá sentenciar las aspiraciones de las españolas.

Aliona Bolsova sustituyó a Muguruza tras su lesión, y formará pareja con Rebeka Masarova en el duelo de dobles que cerrará la eliminatoria. Ambas se enfrentarán a Arianne Harton y Demi Schuurs, esta última en el número 19 del ranking de dobles mundial.

España y Holanda se han enfrentado en tres ocasiones anteriores de la antigua Copa Federación (1988, 1989 y 1993), siempre con victoria española. La eliminatoria se disputará en el Maaspoort Sports & Events de s-Hertogenbosch, en tierra batida bajo techo.

De este modo, España buscará el billete para las finales previstas a finales de año, donde ya están clasificadas Suiza al ser finalista en 2021; Australia, como mejor semifinalista 2021 al reemplazar a la campeona Rusia -suspendida-; Eslovaquia, que debía enfrentarse a Australia; y Bélgica, al no poder enfrentarse a la suspendida Bielorrusia.