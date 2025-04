Feliciano López: "Alcaraz está bien y preparado para jugar en Madrid"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Mutua Madrid Open, el español Feliciano López, ha asegurado que Carlos Alcaraz está "bien" y "preparado para jugar" en la capital española a pesar de las molestias que le lastraron en la final del Barcelona Open Banc Sabadell-72º Trofeo Conde de Godó, además de confesar que será "duro" vivir el primer torneo sin Rafa Nadal después de mucho tiempo.

"No le he visto hoy, pero entiendo que está bien y que lo de Barcelona fueron solo unas molestias y que no le impiden jugar en Madrid. Me preocupé cuando vi la final de Barcelona, pero parece que todo está bien y que estará preparado para jugar. Ayer, en los Laureus, por lo poco que pude interactuar con ellos y con el equipo, estaba todo bien", señaló ante los medios de comunicación en la presentación del documental de Netflix 'Carlos Alcaraz: A mi manera'.

Por otra parte, el extenista toledano habló también de cómo será el primer Mutua Madrid Open sin Rafa Nadal después de mucho tiempo. "Es duro, sobre todo mentalmente. Saber que no vas a ver competir a Rafa nunca más, como aficionado al tenis y como torneo, es duro. Pero el año pasado fue muy bonito lo que pasó aquí en Madrid, la despedida que tuvo fue muy emotiva. Pero obviamente, no te voy a engañar, como aficionado al tenis es duro no ver a Nadal, porque nos ha hecho vivir muchas emociones durante mi montón de años", subrayó.

"Pero el torneo sigue, el Mutua Madrid Open tiene que seguir sin Rafa. Y gracias a Dios tenemos a Carlitos, a muchos jugadores muy buenos. Tanto el torneo como Rafa han ido de la mano durante muchos años, hemos sido compañeros de viaje mucho tiempo, el torneo ha crecido a la vez que la figura de Rafa ganaba títulos. El torneo está muy establecido, son más de 20 años en Madrid, la gente lo tiene marcado en el calendario. Pero no tener un jugador como Rafa siempre es triste", prosiguió.

Quien sí estará será el serbio Novak Djokovic. "Ya lleva años sin venir a Madrid. Son jugadores que no sabemos cuánto tiempo más van a estar, a lo mejor nunca más vuelve a jugar en Madrid. Yo le digo a la gente que aproveche, que venga a verle, porque seguramente a muchos jugadores como ellos no los vamos a volver a ver nunca más", advirtió.

El también director de Torneo de las Finales de la Copa Davis resaltó también que el balcánico "juega pocos torneos ya" y "escoge muy bien su calendario". "Físicamente se le ve muy bien, lo poquito que le he visto jugar estos días entrenar, se le ve físicamente bien, tocando la bola muy bien, y seguro que tiene ganas de hacerlo bien aquí. Es verdad que en el último año y medio no ha jugado como a él le gustaría, pero en el momento en el que coja un poquito de confianza seguro que va a poder estar al nivel que a él le gusta para competir por los títulos que le hacen ilusión, y yo espero que Madrid sea uno de esos torneos", indicó.

Por último, Feliciano, confeso madridista, defendió la labor de Carlo Ancelotti al frente del conjunto blanco. "Yo creo que Ancelotti es el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid, tanto por su forma de entrenar, por lo que es como entrenador como por lo que representa. El Real Madrid es algo más que un equipo de fútbol y creo que Ancelotti, tanto deportivamente como personalmente, representa todo lo que el Real Madrid es. No se me ocurre un mejor entrenador", manifestó.

"Habrá años mejores, habrá años peores, la responsabilidad es colectiva siempre, no es culpa ni de él, ni de los jugadores al 100%, yo creo que es repartida de la junta directiva, de todo el mundo. El deporte de élite no son matemáticas, hay años buenos, años malos; el Madrid ha ganado mucho últimamente, este año no va a ganar la 'Champions' y habrá que pensar qué se ha hecho mal e intentar el año que viene volver a tope. Quedan LaLiga y la Copa del Rey. Ancelotti es lo mejor que le puede pasar al Madrid", finalizó.