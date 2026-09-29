Ferrer y Moyà se suman al 'Team Rafa' de Nadal y Gasquet para el Rafa Nadal Academy Slam

Cartel de participantes en el Rafa Nadal Academy Slam 2026 - RAFA NADAL ACADEMY

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los extenistas españoles David Ferrer y Carlos Moyà se han incorporado al 'Team Rafa' que liderará Rafa Nadal en el Rafa Nadal Academy Slam, una exhibición de dobles que se disputará el próximo sábado 3 de octubre en la Rafa Nadal Academy de Manacor (Mallorca) con motivo del décimo aniversario de la Academia.

Ferrer y Moyà completan así un equipo que también integrará el francés Richard Gasquet y que se enfrentará al 'Team Murray', formado por Andy Murray, Dominic Thiem, Marat Safin y Fabio Fognini, en una jornada que reunirá a varias generaciones de grandes figuras del tenis mundial.

La presencia de Ferrer y Moyà permitirá además volver a reunir sobre una pista a tres de los grandes referentes de una generación que marcó una época en el tenis español, junto a Nadal, recuperando el espíritu de una 'Armada' que durante años protagonizó algunos de los mayores éxitos del tenis nacional, especialmente en la Copa Davis.

El Rafa Nadal Academy Slam será uno de los grandes momentos de la celebración del décimo aniversario de la Rafa Nadal Academy, que tendrá lugar en Manacor y contará con la participación de destacados nombres del tenis internacional.

La exhibición supondrá además el regreso de Rafa Nadal a una pista para disputar un partido desde su retirada tras las Finales de la Copa Davis de 2024.