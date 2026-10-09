La Fundación Sanitas celebra el primer Masters de Tenis Inclusivo en la Caja Mágica

Archivo - El tenista español Daniel Caverzaschi. - CHUS CORDEIRO - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sanitas ha celebrado este jueves el primer Masters de Tenis Inclusivo con motivo de la 15ª edición de la Semana del Deporte Inclusivo, un torneo que tuvo lugar en el Estadio 3 de la Caja Mágica de Madrid, y en el que dos leyendas del tenis mundial como John McEnroe y Gabriela Sabatini capitanearon dos equipos de tenistas con y sin discapacidad.

Con un formato en el que los dos equipos, capitaneados por John McEnroe y Gabriela Sabatini, compitieron en partidos individuales y dobles inclusivos, bajo un reglamento oficial creado específicamente para la ocasión por la Federación Española de Tenis y la Cátedra Fundación Sanitas de Deporte Inclusivo de la Universidad Politécnica de Madrid, se disputó el primer Masters de Tenis Inclusivo.

Un evento en el que participaron los tenistas Carmen Lobo, Sam Gómez, Thalita Rodrigues, Iván Corretja, Daniel Caverzaschi, Martín de la Puente y Laura Sambruno. Todo ello en una jornada que tuvo a la inclusión como gran protagonista sobre una de las pistas principales donde se disputa el Mutua Madrid Open cada año.

El torneo constó de dos equipos de cuatro jugadores cada uno, cada uno con dos jugadores en silla de ruedas, un jugador con discapacidad que juega de pie y un jugador sin discapacidad. Cada partido se disputó en modalidad de 'Tie-Break' al mejor de tres sets y permitió volver a ver sobre la pista a dos leyendas del tenis como el estadounidense John McEnroe y Gabriela Sabatini.

McEnroe habló de la dificultad que tiene jugar a tenis en silla de ruedas, algo que había intentado "algunas veces" en el pasado. "Lo he intentado, pero ya me cuesta bastante tocar de forma habitual. Soy demasiado mayor para siquiera intentarlo. Aunque quién sabe en el futuro", señaló.

En el evento también estuvieron presentes Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, el Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, el presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán, y el CEO de Sanitas, Carlos Jaureguizar, entre otros.