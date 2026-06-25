La ITF pasa a llamarse World Tennis

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MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) cambió este jueves su nombre por el de World Tennis, para "definir claramente" la identidad de una entidad que hasta ahora no era "lo suficientemente conocida".

Este organismo rector, que supervisa las categorías inferiores de este deporte, así como la Copa Davis, la Billie Jean King Cup y los torneos olímpicos y paralímpicos, fue fundado en 1913. Ahora, el director ejecutivo Ross Hutchins afirmó que esta medida tiene como objetivo aportar mayor claridad y visibilidad. "Se trata de definir claramente quiénes somos. La ITF no es lo suficientemente conocida", explicó.

Como parte del cambio, World Tennis se ha fijado el objetivo de aumentar la participación mundial en este deporte de 106 millones de personas a 140 millones para 2035, un aumento del 30%. "World Tennis se comprometió a reinvertir en este deporte al menos el 85% de todos los ingresos que genere cada año durante la próxima década, fortaleciendo así a sus 214 asociaciones nacionales de tenis, y también se comprometió a impulsar una mayor colaboración en todo el deporte", rezó el comunicado.

Así, esta nueva era se centra en cinco prioridades: el crecimiento de la participación, el empoderamiento de las futuras estrellas con mejoras a la trayectoria global del jugador, el fortalecimiento de la Copa Davis, la Billie Jean King Cup y los eventos de la World Team Cup, asegurar la solidez del tenis para el futuro para atraer a más audiencias, y aumentar la inversión.

"Es una oportunidad de redefinir nuestro rol en el corazón del tenis mundial y reafirmar nuestro compromiso para asegurar un futuro fuerte y sostenible para nuestro maravilloso deporte. World Tennis refleja quienes somos, nuestra huella global y distintivo mandato", expresó David Haggerty, presidente de World Tennis.