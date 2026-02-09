Jessica Bouzas y Cristina Bucsa caen en primera ronda del WTA 1000 de Qatar

Archivo - La tenista española Jessica Bouzas. - Jordan Pettitt/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jessica Bouzas ha caído eliminada en la primera ronda del torneo de Doha, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras caer ante la rusa Anna Kalinskaya por la vía rápida (6-2, 6-1), mismo resultado que tuvo la cántabra Cristina Bucsa, que no pudo superar en primera ronda a la ucraniana Dayana Yastremska en tres sets (6-4, 4-6, 7-6(5)).

Jessica Bouzas apenas tuvo opciones en su partido ante Kalinskaya, que impuso su ritmo desde el arranque del partido. En el primer set, la rusa lograría su primer 'break' en el tercer juego, estableciendo una ventaja que mantendría a lo largo del set. A pesar de los esfuerzos de Bouzas por aferrarse al set, Kalinskaya aumentaría su renta consiguiendo otro quiebre para cerrar el set 6-2.

Superioridad que se mantendría en un segundo set en el que la gallega apenas podría sumar un juego al marcador. De hecho, Kalinskaya mantendría, de nuevo, todos sus servicios con solidez, y aprovecharía las tres pelotas de rotura de las que dispuso para cerrar el duelo con un contundente 6-1.

No corrió mejor suerte la otra española en liza en tierras qataríes, Cristina Bucsa. La cántabra cayó en un igualado duelo, ante Yastremska, que se decidió en el 'tie break' (7-5) de un tercer set en el que dispuso su servicio para llevarse el partido con 6-5 en el marcador. Antes, la ucraniana se había adjudicado la primera manga (6-4), en la que casi desaprovecha un 5-0 a su favor. Después, Bucsa igualaría el duelo a un set en una manga en la que hubo hasta siete roturas (6-4).