Jódar se cita con Zverev y la historia en Roland Garros

El tenista español Rafael Jódar en Roland Garros. - Pawel Andrachiewicz / Zuma Press / Europa Press /

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar se enfrenta este miércoles al alemán Alexander Zverev en los cuartos de final de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, en un partido en el que el madrileño busca meterse, a sus 19 años, en su primera semifinal de Grand Slam así como imponerse por primera vez en su carrera a un Top 5.

En el tercer turno del día, no antes de las 14.00 horas, Rafa Jódar saltará por primera vez en su carrera a la Philippe-Chatrier con el objetivo de alcanzar las primeras semifinales de Grand Slam de su carrera. No será nada fácil la empresa, ya que tendrá que superar al cabeza de serie más alto que sobrevive en el cuadro, el número tres del mundo Alexander Zverev.

Jódar está demostrando en su primer Roland Garros que es capaz de cumplir con las expectativas. El madrileño, que llegaba a la cita parisina tras una temporada de tierra sobresaliente con título en Marrakech, semifinales en el Godó y cuartos de final en Madrid y Roma, está ya entre los ocho mejores de un Grand Slam a sus 19 años. Una ronda a la que ha llegado después de ganar a Kovacevic, Duckworth, Michelsen y Carreño.

Camino que ha estado, sobre todo en las dos últimas rondas, plagado de pruebas. Michelsen y Carreño llevaron al límite al de Leganés, que tuvo que tirar de físico, mentalidad y tenis para dar la vuelta a dos partidos durísimos en el quinto set. Ante el estadounidense consiguió llevarse los dos últimos sets para remontar un 1-2, mientras que frente al asturiano tendría que encadenar tres sets corridos para dar la vuelta a 0-2 inicial.

Un esfuerzo que puede ser clave frente a Zverev, ya que en total Jódar acumula casi 13 horas sobre el polvo de ladrillo de París. Un tiempo en pista muy superior a las nueve horas y 23 minutos que lo ha estado el alemán, que solo se ha dejado en el camino un set y que aun no sabe lo que es estar por detrás en el marcador.

Y si para Jódar este Roland Garros es el de la ilusión salto de calidad, para Zverev es el de la 'obligación'. La carrera del tenista de Hamburgo está marcado por la ausencia de títulos Grand Slam en su palmarés. Y es que 'Sasha' ha sido 'maestro' en dos ocasiones, campeón olímpico, siete veces ganador de un Masters 1000 y número uno del mundo, pero la suerte parece, al menos hasta el momento, ser esquiva para él en los Slams.

Pero eso puede cambiar en este Roland Garros. En una edición en la que Carlos Alcaraz no ha podido estar presente por lesión y en la que los dos principales favoritos, Jannik Sinner y Novak Djokovic, han quedado eliminados antes de lo previsto, todas las miradas están puestas sobre él. Ahora, es el turno de seguir mostrando la solvencia exhibida en el torneo frente a un inexperto Rafa Jódar que nunca ha derrotado a un Top 5. Aunque, eso sí, demostró en el Mutua ante Sinner que puede competir a cualquiera.

Todo ello en un partido entre, posiblemente, dos de los mejores reveses del circuito, y en el que la eficacia con los primeros servicios será clave. Está siendo la principal asignatura pendiente de Jódar en el torneo, mientras que el alemán está consiguiendo sacar por encima del 65% en todos sus encuentros, alcanzando el 75% en cuarta ronda frente a De Jong. Además, en clave del español, conseguir echar hacia detrás al germano se antoja indispensable para su éxito.

A nivel de registros históricos, si Rafa Jódar consigue doblegar a Zverev y meterse en su primera semifinal de Grand Slam, se convertiría en el tercer tenista que alcanza dicha ronda en su primera participación en Roland Garros, en el siglo XXI, tras el neerlandés Martin Verkerk (2003) y Rafa Nadal (2005).