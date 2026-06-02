Jódar se despide en cuartos de Roland Garros

El tenista español Rafa Jódar durante los cuartos de final de Roland Garros 2026 - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar no pudo clasificarse este martes para las semifinales de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, después de caer ante el alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, de forma clara en tres sets por 7-6(3), 6-1, 6-3 en apenas dos horas y media de partido.

El madrileño, de 19 años, puso fin a su bonita primera aventura en la arcilla roja parisina, a la que llegaba como la principal esperanza de la 'Armada'. Lo confirmó metiéndose entre los ocho mejores, pero ante el segundo cabeza de serie y gran favorito seguramente tras las eliminaciones de Jannik Sinner y Novak Djokovic, más la ausencia de Carlos Alcaraz, no pudo hacer demasiado, pese a un inicio prometedor.

Jódar arrancó de forma espectacular, dominando sobre una Philippe-Chatrier techada por la lluvia y que pisaba por primera vez en su corta carrera, y llegó a tener saque para hacerse con el primer parcial. No lo aprovechó y el de Hamburgo, curtido en mil batallas, no sólo se rehizo sino que elevó su tenis a un nivel casi inalcanzable para su rival, desarbolado desde entonces y, quizá, pagando algo ya el duro desgaste de estos días y dos partidos consecutivos a cinco mangas.

Salvo en ese mencionado gran inicio de partido, el tenista español estuvo casi siempre a merced del alemán, que está ante su gran oportunidad de acabar con su mal fario y conquistar su primer 'grande'. El de Hamburgo sacó muy bien y apenas le dejó ya opciones al resto al madrileño, incapaz de aguantar ya con tanta solvencia los largos peloteos y los duros golpes del finalista en París de 2024.

Y pese a su mayor inexperiencia, Jódar saltó a la Chatrier dispuesto a apurar todo lo posible sus opciones de dar la sorpresa y mantener la racha del tenis nacional en este 'Grand Slam', siempre con un semifinalista desde 2017, gracias, eso sí, a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Sufrió para sacar su primer juego, pero a partir de ahí jugó con desparpajo y sorprendiendo a un Zverev que todavía trataba de cogerle el pulso al choque.

El madrileño empezó a mandar desde su saque, con poderosos y seguros golpes desde el fondo, y, tras dejar pasar un 15-40 en su primer resto, no desperdició el siguiente en el sexto juego, para romper y avivar el sueño. El español se puso 5-2 arriba y entonces el partido cambió de un modo un tanto imprevisto, sobre todo porque se desequilibró totalmente.

Jódar, que había perdido un punto en sus tres servicios previos a este vital, se precipitó un tanto y se lo entregó en blanco al alemán, con el añadido de que esto trajo el despertar de Zverev. El de Hamburgo comenzó a afilar sus golpes y a variar totalmente el guión del encuentro. El joven de 19 años logró al menos salvar el 'tie-break', sin más alegrías (7/3), pero sólo ganaría ese juego y otro más para pasar de poder adjudicarse el primer parcial, a estar dos abajo tras un demoledor 6-1 en el segundo.

Lejos de su mejor tenis y con la de su rival de muy alto nivel, no llegó al reacción obligada en el tercer set, de nuevo a remolque desde una primera rotura. Jódar trató de no rendirse para alargar más su estancia en París y el premio a su resistencia vino con una opción de rotura para igualar con 4-3 abajo. Zverev la salvó y finiquitó la contienda al resto y con golpe ganador final sensacional, el 35 en su haber por los 22 del español.