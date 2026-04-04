Jódar y Mérida jugarán sus primeras finales ATP en Marrakech y Bucarest

Rafa Jódar - Cc / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Rafa Jódar y Dani Mérida jugarán sus primeras finales en el circuito ATP después de imponerse este sábado en semifinales del torneo de Marrakech (Marruecos), de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, y de Bucarest, también ATP 250 y sobre arcilla, al argentino Camilo Ugo Carabelli (6-2, 6-1) y al húngaro Fabian Marozsan (6-7(4), 6-3, 6-1), respectivamente.

En el certamen marroquí, el madrileño, de 19 años y número 89 del mundo, no se enfrentó a bolas de 'break' en contra en una primera manga que encarriló con un quiebre en el cuarto juego (3-1), antes de volver a romper el servicio de su adversario, número 67 del ranking ATP, en el último.

En el segundo set, arrancó con un letal 5-0, sobreviviendo a las dos únicas pelotas de rotura a las que se enfrentó, y liquidó el duelo en el séptimo juego tras una hora y cuatro minutos de lucha. Todo en su primera aventura ATP sobre polvo de ladrillo.

Ahora, Jódar buscará su primer título ATP ante otro sorprendente debutante en una final, el argentino Marco Trungelliti. Procedente de la fase previa, el número 117 del mundo dio la campanada al derrotar a la decimonovena raqueta mundial y vigente campeón del torneo marroquí, el italiano Luciano Darderi (6-4, 7-6(2)).

Con este triunfo, que le permitirá meterse el lunes por primera vez en el 'Top 100' del ranking ATP, el argentino, de 36 años, se convierte en el debutante en una final de mayor edad de la historia.

Mientras, Mérida también hizo historia en Bucarest al remontar su encuentro ante Marozsan, número 47 del mundo. El madrileño, en el número 136 del ranking mundial, sucumbió en un primer parcial que tuvo que resolverse en el 'tie-break', después de que cada contendiente lograse un quiebre y de que el húngaro dispusiese de hasta seis bolas de set antes de la muerte súbita.

Mérida, procedente de la fase previa, sobrevivió también a tres pelotas de rotura en el arranque de la segunda manga, pero un 'break' en el sexto juego cambió su suerte. Equilibró la contienda y forzó un tercer parcial donde fue el claro dominador, rompiendo en tres ocasiones el saque de su rival para cerrar el duelo en dos horas y diez minutos.

Su rival por su primer título ATP será el argentino Mariano Navone, que en el otro partido de semifinales se deshizo del neerlandés Botic van de Zandschulp (5-7, 7-6(3), 7-5).