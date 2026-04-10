Kaitlin Quevedo otorga el primer punto a España tras la lesión de Zidansek

Kaitlin Quevedo con España en la eliminatoria de Billie Jean King Cup ante Eslovenia - ÁLVARO DÍAZ/RFET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de Billie Jean King Cup, capitaneado por Carla Suárez, se ha adjudicado este viernes el primer punto de la eliminatoria ante Eslovenia clasificatoria para las Finales de Shenzhen, que se está disputando en Portoroz (Eslovenia), después de que Kaitlin Quevedo se llevase la victoria en su partido ante Tamara Zidansek, que tuvo que retirarse por una lesión de tobillo (4-6, 6-2 y retirada).

La canaria, de 20 años y nacida en Florida (Estados Unidos), supo reponerse a un primer set adverso llevándose la segunda manga, pero en el primer punto de la tercera la lucha terminó de manera precipitada después de que la tenista eslovena se torciese el tobillo izquierdo y no pudiese continuar.

Ahora, la valenciana Leyre Romero, en el segundo y último duelo del viernes, tratará de poner el 2-0 ante Veronika Erjavec, única jugadora de la eliminatoria dentro del 'Top 100' del ranking WTA (99).

Quevedo, número 127 del mundo, arrancó el choque salvando hasta siete bolas de 'break' en el juego inaugural, antes de firmar su primera rotura (0-2). Zidansek respondió ganando los tres siguientes juegos, y aunque la española cortó la racha al resto, la eslovena volvió a romper para posteriormente finiquitar el parcial.

Una rotura parecía lastrar a la canaria al comienzo del segundo set, pero un 'contrabreak' le devolvió la iniciativa en una manga que cerró ganando los cuatro últimos juegos, cerrándola en su segunda oportunidad. Fue nada más empezar el tercer parcial cuando Zidansek se lesionó y todo se acabó antes de la cuenta.

El equipo español, que tiene las bajas de Cristina Bucsa, Jessica Bouzas y Paula Badosa, lo completan Guiomar Maristany, Sara Sorribes y Aliona Bolsova, estas dos últimas previsibles componentes del dobles del sábado.