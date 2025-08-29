Leyre Romero sustituye a Nuria Párrizas el equipo de Billie Jean King Cup

Archivo - Imagen de archivo de Leyre Romero en el Mutua Madrid Open. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Leyre Romero ha sido convocada este viernes por la capitana española, Carla Suárez, en sustitución de la lesionada Nuria Párrizas para disputar las Finales de la Billie Jean King Cup en Shenzhen (China), del 16 al 21 de septiembre.

"La lesión sufrida en la primera ronda del US Open impedirá a Nuria Párrizas formar parte de la Selección Española Iberdrola de Tenis que disputará las Finales de la Billie Jean King Cup 2025 by Gainbridge. Su lugar lo ocupará la debutante Leyre Romero, que se unirá a Paula Badosa, Jessica Bouzas, Cristina Bucsa y Aliona Bolsova", informó la Real Federación Española de Tenis (RFET) en un comunicado.

Párrizas se retiró del partido que le enfrentaba a la rusa Polina Kudermetova en el último 'Grand Slam' de la temporada tras cuatro juegos, debido a una lesión en el tobillo. En su lugar, entra en la convocatoria la jugadora valenciana de 23 años, que ocupa actualmente su mejor posición histórica (123), tras una gran temporada en la que ha alcanzado sus dos primeras finales de WTA 125, sus primeros cuartos en un WTA 250 y ha ganado su primer partido en un 'Grand Slam', en Roland Garros.

De esta manera, Romero se una a Badosa, que este jueves confirmó su presencia pese a no estar sin jugar desde Wimbledon por sus problemas físicos, Bouzas, Bucsa y Bolsova para viajar a China el próximo 10 de septiembre, para iniciar la preparación de cara a la eliminatoria de cuartos de final que enfrentará a la selección española contra Ucrania el miércoles 17.