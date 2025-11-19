Lleyton Hewitt vuelve a las pistas para jugar dobles en Sydney con su hijo Cruz

SYDNEY (AUSTRALIA), 19 (PA Media/dpa/EP)

El extenista australiano Lleyton Hewitt, número uno del mundo en 2001 y campeón de dos títulos de 'Grand Slam', ha vuelto a las pistas este miércoles para formar pareja de dobles con su hijo Cruz, de 16 años, en un torneo de categoría Challenger en Sydney (Australia).

El exjugador de 44 años, que no jugaba un partido de competición oficial desde hacía cinco años, salió a la pista junto a su hijo en el torneo de segunda categoría NSW Open Challenger de Sydney. La pareja australiana sólo tardó 47 minutos en imponerse en la primera ronda de dobles masculinos, en la que vencieron a sus compatriotas Hayden Jones y Pavle Marinkov por 6-1 y 6-0.

Cruz Hewitt es uno de los jóvenes más prometedores del país oceánico y ocupa el puesto 69 del ranking mundial de tenistas menores de 18 años. El australiano ya debutó en la fase previa de un 'Grand Slam' en enero, recibiendo una invitación del Abierto de Australia, aunque perdió en la primera ronda.