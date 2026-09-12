Martín de la Puente pierde la final del dobles y la semifinal individual del US Open

El tenista español Martín de la Puente durante el US Open 2026 - MIKE LAWRENCE/USTA

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín de la Puente, formando pareja con el neerlandés Ruben Spaargaren, ha perdido este sábado en Nueva York contra el inglés Alfie Hewett y el escocés Gordon Reid, por 2-6, 6-3 y 10-7, la final del cuadro de dobles masculino en silla de ruedas del US Open, cuarto y último 'Gran Slam' de la temporada.

Para el vigués era su segunda final del dobles en Flushing Meadows, tras la del año 2022 donde ganó junto al francés Nicolas Pfeifer. Sin embargo, en esta ocasión sus oponentes británicos se recompusieron de un mal inicio de partido y en el súper 'tie-break' sellaron su remontada.

Para colmo de De la Puente, fue eliminado en las semifinales del cuadro individual masculino por el japonés Tokito Oda, su particular bestia negra y primer cabeza de serie en este torneo, debido a su derrota por 6-4 y 6-4 tras hora y cuarto de encuentro en la Pista 11.