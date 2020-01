Mats Wilander: "Nadal será este año el mejor tenista de la historia"

Publicado 16/01/2020 11:50:13 CET

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El extenista sueco Mats Wilander ha asegurado que el español Rafa Nadal se convertirá en este 2020, en el que augura que ganará por lo menos un torneo más del 'Grand Slam', en el "mejor de la historia" superando a Roger Federer, mientras que cree que el Abierto de Australia es cosa del denominado 'Big 3', con el serbio Novak Djokovic como "el gran favorito", y se mostró un tanto crítico con la nueva Copa Davis.

En una entrevista a Europa Press, Wilander cree que Rafa Nadal igualará o incluso superará los 20 títulos de Grand Slam que posee Roger Federer, por los 19 que tiene ahora mismo el manacorí. "Este año Nadal se convertirá en el mejor tenista de todos los tiempos", aseguró.

"No creo que luche por el ranking, no de inicio. Creo que juega para ganar un 'Grand Slam' y si ello funciona entonces sí, querrá ser el número uno. Pero creo que quiere añadir otro 'Grand Slam', o dos, a su palmarés y lo logrará, seguro. Se convertirá en el mejor de la historia esta temporada", aseveró.

Wilander, ganador de siete torneos del Grand Slam --tres Abiertos de Australia, tres Roland Garros y un Abierto de Estados Unidos-- y ahora dentro del grupo de expertos de este deporte de Eurosport, no quiso comparar a Federer y a Nadal, pero sí se mostró convencido de que el español ganará por lo menos un 'grande' este año para igualar al suizo, poseedor de 20 en su carrera.

"Nadal va a ganar un 'Grand Slam' este año, sí. No me imagino a Nadal jugando si no puede ganar un 'Grand Slam', aunque por supuesto para ello debes tener también algo de fortuna, no tener lesiones o tener un buen cuadro. Rafa es muy listo y es demasiado bueno como para jugar un torneo sin creer que puede ganarlo", apuntó, dándole opciones ya para Australia.

En cambio, no está "seguro" de si el español podrá retener el número 1 del ranking ATP a final de temporada. "Creo que con lo larga que fue la última temporada para él, con la Copa Davis y la ATP Cup ahora, necesitará un descanso durante esta temporada, y eso no ayuda en el ranking", matizó.

Ese 'Grand Slam' que Wilander augura que ganará Nadal este año podría ser el Abierto de Australia, que da comienzo este 20 de enero y que se podrá ver en exclusiva en Eurosport, aunque la apuesta del sueco es otra. "Creo que Djokovic es el gran favorito, lo ha ganado siete veces, pero Nadal es el segundo favorito, por cómo ha jugado en la ATP Cup", vaticinó.

Pese a ver también en la palestra de candidatos a Federer o al joven griego Stefanos Tsitsipas, incluso al ruso Daniil Medvedev, opina que todos ellos están por detrás del serbio y el balear en cuanto a opciones de triunfar en Australia en esta ocasión.

De todos modos, matizó que si Rafa Nadal tiene algún problema con los torneos del 'Grand Slam' es precisamente con el que se celebra en Melbourne Park, que ha ganado en una única ocasión (2009) y ha perdido en otras cuatro ocasiones (2012, 2014, 2017 y 2019), en comparación con los dos Wimbledon, cuatro US Open y doce Roland Garros que tiene en su palmarés.

"Creo, de veras, que el Abierto de Australia se ha convertido en un pequeño problema para Rafa, y la principal razón es por la rapidez de la pista. Diría que es la pista más rápida del circuito, de todo el año. Si Novak está en buena forma, creo que será más favorito aún porque ya sabe cómo ganar en Australia", argumentó.

CRÍTICO CON LA COPA DAVIS DE PIQUÉ

Preguntado por la nueva Copa Davis organizada por la empresa Kosmos del jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, lamentó que el nuevo formato --que se asemeja a un Mundial de fútbol o baloncesto-- aleje a la verdadera afición del tenis del torneo. Es por ello que, ahora, prefiere la ATP Cup que se ha disputado en Australia.

"Creo que la Federación Internacional, los 'Grand Slam', la ATP y la WTA deberían unificarse, pero no se deberían unir la ATP Cup y la Copa Davis, no", se sinceró el extenista sueco, que ya no disfruta con la Copa Davis como "antes, cuando se jugaba en eliminatorias en casa de unos u otros". "Quizá la volvamos a disfrutar, pero ahora y así, no. Creo que la ATP Cup tiene más éxito, y es realmente para los fans del tenis. Creo que la Copa Davis debería reflexionar sobre qué tipo de torneo debe ser", valoró.

Mats Wilander forma parte del equipo de expertos de Eurosport, cadena que emitirá en directo y en exclusiva el Abierto de Australia 2020 desde este próximo lunes y hasta el 2 de febrero y con más de 300 horas de emisión en directo, junto a otras figuras reconocidas como Àlex Corretja, Conchita Martínez, Patrick Mouratoglou, Jordi Arrese o John McEnroe.