Muguruza: "La adolescencia en un deportista es dura porque sientes que todo es una decisión de vida o muerte"

Garbiñe Muguruza durante la sexta edición de la entrega de las becas Fundación BEPRO-Fundación Occident - FUNDACIÓN BEPRO

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La extenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza reconoce la importancia de que deportistas jóvenes puedan contar con "programas de ayuda" para poder gestionar del mejor modo posible su salto a la élite porque no olvida que la etapa de la adolescencia "es dura porque sientes que todo es una decisión de vida o muerte".

La doble ganadora de 'Grand Slam' y exnúmero uno del mundo es una de las mentoras y embajadoras de Fundación BEPRO, entidad que lidera la extenista Ana Salas y que cada año lanza un programa de becas de ayudas económicas y apoyo psicológico.

"A Ana la conozco de hace muchos años y lo de que fuera mentora surgió de ella. Es la fundadora de BEPRO y cuando nos explicó el proyecto y, la verdad, la pasión que tenía por sacar esto adelante, me llegó mucho al corazón", relató Muguruza a Europa Press antes de la sexta entrega de estas becas, que cuentan con el apoyo de Fundación Occident.

La extenista recuerda que en su "época" adolescente desconocía que hubiese "programas así". "Yo creo que ni existían programas de ayuda en este momento crucial, que es como la adolescencia donde estás preguntas como ¿qué hago?, ¿voy a estudiar?, y piensas que no tienes ayuda y que te vas de España. Entonces, me siento muy reflejada en ver ahora a estos jóvenes y la falta de apoyo que puedan sentir. Iniciativas como esta me llegan al corazón y quería formar parte de ellas, claro", afirmó.

Muguruza no piensa "tanto" en ese papel de mentora sino que ve más "como una madrina, como alguien a la que pueden hacer preguntas" estos jóvenes. "Al final, yo he estado en su posición. Aunque el mío sea otro deporte, no pasa nada, porque las sensaciones son parecidas, y me siento como que yo ya he vivido lo que están viviendo y puedo acompañar, responder preguntas, bajar la ansiedad", expresó.

La nacida en Caracas sabe que la adolescencia en estos jóvenes "es un momento duro porque cuando eres tan joven sientes a esa edad que todo es una decisión de vida o muerte". "Y puedes hacer las dos al mismo tiempo, o no", puntualizó.

"Cada uno puede encontrar su manera porque cada deporte es diferente y tiene unos requisitos diferentes. Aquí en BEPRO ayudamos tanto económica como psicológicamente. Es muy importante también la psicología y resolver ese nudo en el estómago con esas dudas y apoyar lo máximo posible", agregó al respecto.

Un aspecto clave en la actualidad es el tema de la salud mental, de la cual "ahora se habla más". "Siempre ha estado ahí igualmente, pero cada uno quizá lo ha llevado un poco más discretamente y ahora ya se ha levantado un poco el veto. Es importante también, creo que es una forma también de apoyar mucho, tanto en deportes individuales como de grupo", remarcó.

Sin embargo, en deportes individuales se da la situación de que "cuando estás con esa soledad, más solo, tienes que digerir todo tú mismo". "Y tener a alguien en quien apoyarte y sacar todo lo de adentro y liberarte de todo lo que te pueda estar molestando, ayuda mucho luego a ir y quitarte ese peso de encima", confesó Muguruza.

LA IMPORTANCIA DE ELEGIR BIEN "EL ENTORNO"

En el tenis, los jugadores tienen la particularidad de viajar "mucho y estás solo al mismo tiempo". "Pero hay que lidiar con ello. Por ejemplo, hoy tenemos una becada de tenis, Carlota, que ya tiene una beca de apoyo psicológico, que es muy importante también. Es algo que le va a ayudar muchísimo con la edad que tiene", subrayó la ganadora de Roland Garros en 2016 y Wimbledon de 2017.

A ella le tocó vivir con el parón que tuvo el deporte a causa de la pandemia de coronavirus, el cual, "irónicamente", le fue "bastante bien". "Al final, los deportes son muy exigentes y el tener un descanso también puede ayudar. Eso a mí me ayudó", confesó la extenista.

Finalmente, sobre el impacto de las redes sociales y los comentarios tóxicos que muchas veces viven sus usuarios, entre ellos los deportistas, apela a "tener un buen entorno para que te guíe". "Yo creo que eso es lo importante porque la red social es una herramienta al final para usarla, para darse a conocer o para mostrar tu personalidad", indicó.

"Pero yo creo que por eso la importancia del entorno, de elegir bien a tus entrenadores y a tu familia porque eso es lo que te va a llevar por el camino correcto y para que no te despistes también", sentenció la directora de las Finales de la WTA.