Muguruza: "Tengo pocas expectativas para el resto de la temporada"

Publicado 23/09/2019 15:13:33 CET

Garbine Muguruza of Spain on the purple carpet at the 2019 Dubai Duty Free WTA Sumer Party

Garbine Muguruza of Spain on the purple carpet at the 2019 Dubai Duty Free WTA Sumer Party Rob Prange / AFP7 / Europapress - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza ha explicado que tiene "pocas expectativas para el resto de la temporada", pero que se siente "supermotivada" para recuperar "el nivel más alto posible" en los próximos meses, siendo consciente de que "lo que funcionó antes no funcionara toda la vida".

"Tengo pocas expectativas para el resto de la temporada. Estoy trabajando duro para volver al 'top'. Tengo muchas ganas de estar ahí arriba y he de ir pasando las fases de este proceso. La motivación es la misma, simplemente estás en diferentes circunstancias, pero me siento supermotivada. Soy una jugadora muy ambiciosa y quiero estar en el nivel más alto posible", explicó Muguruza tras ganar en su debut en Wuhan (China).

Después de romper su mala racha de varios meses sin ganar, la exnúmero uno mundial siente que está "exactamente" donde debe. "A veces siento que podría haber hecho algunas cosas mejor, pero es lo que hay. Ahora es una buena situación para empezar la vuelta, está todo bien. Antes todo era más dramático cuando las cosas no iban cómo quería, pero ahora sé que he pasado por eso y tengo que encontrar una forma diferente de hacer las cosas porque lo que funcionó antes no funcionara toda la vida", analizó.

En cualquier caso, de lo que tiene dudas es de que sigue siendo "muy competitiva". "He estado entrenado mucho este verano y disfrutando, tomándolo de forma positiva. Es un momento interesante para mi, quiero ver cómo me siento, y ver qué quiero hacer a partir de ahora. Quiero volver a estar ahí de nuevo", deseó.

En cuanto a su relación con Anabel Medina, con la que seguirá trabajando al menos hasta final de temporada, destacó que se llevan "bien". "Lo que valoro de un equipo es que esto no es un negocio, que esto es un camino y quiero tener gente con la que compartir este viaje, no solo alguien que sepa de tenis. Aún no he decidido nada, estamos juntas esta última etapa de la temporada", concluyó.