Munar y Bouzas llegan a cuartos de final en Ginebra y Rabat

Jaume Munar, Mutua Madrid Open 2026 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Jaume Munar y Jessica Bouzas se metieron este miércoles en la ronda de cuartos de final en los torneos ATP de Ginebra y WTA de Rabat (Marruecos), mientras que el también español Alejandro Davidovich se despidió en Hamburgo (Alemania).

Munar se impuso en los octavos de final de la cita 250 suiza sobre tierra al argentino Francisco Comesaña por un doble 6-4 en una hora y 35 minutos de juego. El mallorquín parece estar disfrutando de una buena semana, dejando atrás sus problemas físicos, y buscará el pase a la semifinal frente al también argentino Mariano Navone.

Mientras, Bouzas derrotó a la francesa Fiona Ferro en el WTA 250 marroquí. La española fue capaz de darle la vuelta a un partido que arrancó por detrás después de ceder la primera manga por un contundente 6-2. Sin embargo, su reacción llegaría en el segundo set, que se adjudicó con un solvente 'tie break' (7-2).

Ya en la tercera y definitiva manga, la gallega, segunda cabeza de serie en el torneo marroquí y que busca su mejor versión en una complicada temporada, aprovechó un arrollador inicio (5-1) para cerrar el partido y citarse ahora con la croata Petra Marcinko.

La mala noticia para el tenis español este miércoles fue la derrota de Davidovich en Hamburgo ante el australiano Álex de Miñaur por 6-2, 4-6, 6-4. El malagueño, incapaz de ganar tres partidos seguidos en 2026, tampoco llegó nunca a cuartos en la tierra alemana, cita ATP 500, falló en su segundo asalto ante un De Miñaur que había ganado los últimos dos partidos entre ambos.