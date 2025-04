El Mutua Madrid Open 2025 intentará "mejorar unos estándares que ya están altísimos"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mutua Madrid Open 2025, de categoría Masters 1000 y WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, se ha presentado este lunes en la Caja Mágica, lugar en el que se desarrollará la competición desde el 22 de abril al 4 de mayo, en un torneo que reúne a las mejores raquetas del mundo del tenis en categoría masculina y femenina y que tiene el objetivo de seguir mejorando "unos estándares que ya están altísimos".

El torneo de tenis de mayor categoría que se disputa en territorio español vive este 2025 su 23ª edición. La Caja Mágica de Madrid volverá a ser el escenario donde los mejores jugadores masculinos y femeninos del planeta luchen por un título que tiene como vigentes campeones al ruso Andrey Rublev y la polaca Iga Swiatek.

Una competición que arrancará este martes con la primera ronda del cuadro femenino, mientras que el masculino hará lo propio un día más tarde. Cuadros principales que contarán con la presencia de 96 tenistas tanto en el caso del masculino como en el femenino. Todos ellos lucharán durante las próximas dos semanas por alzar el trofeo al cielo de Madrid.

Así, un día antes de la puesta de largo del Mutua Madrid Open 2025 ha tenido lugar la presentación del torneo en el propio recinto de la Caja Mágica. En ella han participado el director del torneo, Feliciano López, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el presidente del grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, así como los actuales campeones, Iga Swiatek y Andrey Rublev.

Un acto en el que Feliciano López destacó la satisfacción de la organización por la "respuesta del público" desde "el primer día". "Intentaremos igualar el éxito del año pasado así como mejorar unos estándares del torneo que están altísimos", agregó.

El director del torneo habló del estado físico de Carlos Alcaraz, que acabó con molestias la final del Conde de Godó el pasado domingo, en la que cayó ante Holger Rune. "No es nada grave, son unas molestias en el pubis y no corre peligro su participación. No creo que se un problema para que pueda jugar a su máximo nivel", apuntó.

Sobre un hipotético cruce entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en semifinales, el toledano señaló que "ojalá se pueda ver" otro partido "como el de hace dos años", que fue "uno de los mejores que se ha podido ver" en el torneo de Madrid.

Por último, Feliciano López quiso acordarse de Rafa Nadal en el que es el primer Mutua Madrid Open tras su retirada: "El año pasado tuvimos la suerte de despedirle. No nos ha dicho que vaya a venir, pero si lo hace tiene las puertas abiertas. Ha traspasado barreras en el mundo del deporte y me gustaría que estuviera aquí".

La actual campeona del torneo, Iga Swiatek, confesó que durante la edición pasada se sintió que podía "empujar al máximo". "Estoy feliz de estar de vuelta y estar un poco antes para entrenar y acostumbrarme a las condiciones. Simplemente disfrutando de Madrid porque es un gran lugar para estar y estoy muy emocionada", dijo.

Por su parte, Andrey Rublev, campeón masculino, explicó que el año pasado estuvo enfermo durante el torneo y que eso le "ayudó mucho" porque cuando no me sentía bien no tenía otra opción más que enfocarse en "la recuperación y en cómo jugar". "El resto de las cosas no existían para mí y, de alguna manera, me dio más energía y pude jugar uno de mis mejores torneos del año pasado", añadió.

Para terminar, el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida destacó que Madrid "tiene de todo", pero que el primer gran torneo que se celebró en la capital fue el Mutua Madrid Open, mientras que el presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, afirmó que se trata de un torneo "en crecimiento" que se consolida "cada vez más" en el calendario.