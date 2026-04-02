El Mutua Madrid Open refuerza su accesibilidad con medidas para personas con autismo - MUTUA MADRID OPEN

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mutua Madrid Open ha reforzado su compromiso con la inclusión y la accesibilidad con la implementación de nuevas medidas destinadas a mejorar la experiencia de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y diferentes capacidades, en una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

Estas actuaciones han sido impulsadas por la Federación Autismo Madrid, en colaboración con la Asociación Yuna y su equipo de validadores, tras un análisis previo del evento celebrado en la Caja Mágica y la elaboración de un informe con propuestas adaptadas a un torneo de gran formato.

"Para muchas personas con autismo, asistir a un evento de estas características puede generar incertidumbre o sobrecarga. Estas medidas ayudan a que puedan vivir la experiencia con mayor tranquilidad y seguridad. Es un paso muy importante para que todas las personas se sientan incluidas y puedan disfrutar del evento", señaló la neuropsicóloga de Federación Autismo Madrid, Paula Izquierdo.

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, destacó que la ciudad "ha consolidado su capacidad para atraer grandes eventos" y subrayó la importancia de garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutarlos "con total accesibilidad, autonomía y seguridad".

El proyecto tiene como objetivo facilitar la orientación, comprensión y previsibilidad del entorno, reduciendo situaciones de estrés o sobrecarga sensorial y favoreciendo la participación autónoma de todos los asistentes. Entre las principales medidas figuran la instalación de mapas y recorridos intuitivos con pictogramas, el uso de auriculares de cancelación de ruido, la creación de un espacio de calma con condiciones ambientales controladas y la elaboración de una guía de información previa en lectura fácil.

Asimismo, el personal del torneo recibirá formación específica para la atención y el acompañamiento de personas con TEA, mientras que se contará con la participación de validadores de la Asociación Yuna, fomentando la inclusión laboral de personas con autismo dentro de la organización del evento.

"Todas estas medidas han sido supervisadas por el equipo de validadores de Yuna, quienes han encontrado una oportunidad para seguir desarrollando sus competencias laborales", explicó el preparador laboral Luis Pérez Guerreiro, que destacó el impacto de esta iniciativa en el desarrollo personal y profesional de los participantes.

Desde la organización del torneo, su CEO, Gerard Tsobanian, subrayó que el objetivo es que el evento sea "cada vez más abierto, inclusivo y accesible para todos", de modo que cualquier aficionado "se sienta bienvenido y encuentre un entorno preparado para responder a sus necesidades".

Además de las zonas de público, el Mutua Madrid Open extenderá estas adaptaciones a espacios de uso interno, incluyendo áreas destinadas a jugadores y prensa, con el objetivo de ofrecer un entorno accesible en todos los ámbitos de su operativa.