Nadal alerta del uso de su imagen con IA para publicidad engañosa sobre propuestas de inversión

Archivo - El extenista Rafa Nadal en los entrenamientos para la Copa Davis el pasado noviembre en Málaga, en la que se retiró del circuito profesional. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El extenista Rafa Nadal ha alertado este martes del uso de su imagen y voz generadas por Inteligencia Artificial (IA) en algunas plataformas para llevar a cabo publicidad engañosa en la que le atribuyen consejos o propuestas para inversiones financieras.

"Hola a todos, comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz. En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa", indica en su cuenta oficial en 'X'.

En este sentido, Nadal pidió precaución por que el extenista, ganador de 22 'Grand Slams' y que se retiró el pasado noviembre como el segundo jugador con más 'grandes' -tan sólo superado por Novak Djokovic, con 24-, no ha realizado ni respalda este tipo de mensajes.