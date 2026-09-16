Nadal regresa a las pistas con motivo del 10º aniversario de la Rafa Nadal Academy

Archivo - Rafael Nadal, en las instalaciones de su academia. - RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex tenista Rafa Nadal participará el próximo sábado 3 de octubre en una serie de partidos de exhibición junto a algunos de los rivales y amigos que le acompañaron a lo largo de su carrera con motivo de las celebraciones del 10º aniversario de la Rafa Nadal Academy.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam compartirá pista con algunos de los rivales y amigos que le acompañaron a lo largo de su carrera. Será una cita especialmente emotiva ya que Rafa Nadal volverá a jugar ante el público por primera vez desde su retirada del tenis profesional, en noviembre de 2024, durante las Finales de la Copa Davis disputadas en Málaga.

En los próximos días se anunciarán los jugadores participantes y los detalles para conseguir las entradas, que serán limitadas debido al aforo de la pista central de la Academia.

El Rafa Nadal Academy Slam dará el pistoletazo de salida a las celebraciones del décimo aniversario de la Rafa Nadal Academy, una ocasión para poner en valor la evolución de un proyecto nacido en Manacor en 2016 y construido sobre la metodología, la experiencia y los valores que han marcado la trayectoria de Rafa Nadal.

El Rafa Nadal Academy Slam podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus, que ofrecerá una amplia cobertura para que los aficionados no se pierdan el regreso de Rafa Nadal a las pistas.

Desde sus inicios, la Academia ha trabajado para que jóvenes de todo el mundo puedan compaginar su desarrollo deportivo con sus estudios y su formación personal. Una filosofía que entiende el éxito más allá de las pistas y que sitúa el esfuerzo, el respeto y la superación en el centro del aprendizaje.

Ese trabajo también se ha traducido en importantes resultados deportivos: sus jugadores han conquistado 14 títulos de Grand Slam júnior (siete individuales y siete de dobles) y cinco han alcanzado el número uno del mundo júnior.

Hace apenas tres semanas, siete jugadores de la Academia figuraban simultáneamente en el Top 100 de los rankings ATP y WTA. Entre ellos destaca la filipina Alex Eala, una de las grandes figuras emergentes del tenis, cuya trayectoria está generando un notable impacto internacional.

Durante esta década, ese ADN ha traspasado también las fronteras de Mallorca. La expansión internacional ha sido una de las principales líneas de crecimiento del proyecto, que actualmente cuenta con ocho centros en todo el mundo: Manacor, Costa Mujeres, Grecia, Kuwait, Hong Kong, Marbella, Egipto y Punta Cana.