Nueva York corona el estreno del Rafa Nadal Academy Pádel Tour by Playtomic en Estados Unidos

Cuarta parada del Rafa Nadal Academy Pádel Tour en Nueva York, en Reserve Hudson Yards, uno de los clubes de pádel más exclusivos de la ciudad. - RAFA NADAL ACADEMY PADEL TOUR

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Rafa Nadal Academy Pádel Tour by Playtomic en Estados Unidos concluyó después de cuatro exitosas pruebas celebradas en Miami, Austin y Nueva York, que acogió la última parada en Reserve Hudson Yards, según un comunicado.

Reserve Hudson Yards, uno de los clubes de pádel más exclusivos de la ciudad, acogió este fin de semana la cuarta y última prueba del circtuito, con participantes repartidos en tres categorías. El Rafa Nadal Academy Pádel Tour by Playtomic inició su recorrido estadounidense el pasado mes de marzo en Padel X Miami para aterrizar en abril en Texas, en Padel 39, en Austin. En mayo, Miami volvió a convertirse en protagonista con la tercera parada estadounidense, esta vez en las instalaciones de Ultra Padel Miami.

"Cuatro pruebas en las que el circuito se ha mantenido fiel a la esencia con la que arrancó hace tres años: competición para jugadores amateur de diferentes niveles, Welcome Packs, premios y actividades paralelas, además de exhibiciones protagonizadas por jugadores profesionales", destacó el comunicado.

Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, apuntó que el balance de este primer año en Estados Unidos es "muy positivo". "Desde la primera prueba en Miami hasta este cierre en Nueva York hemos encontrado una comunidad con muchísimas ganas de jugar, competir y vivir el pádel. Para nosotros era importante que el Rafa Nadal Academy Pádel Tour mantuviera aquí la misma esencia con la que nació: ofrecer una competición de calidad, pero también crear una experiencia alrededor del deporte", relató.

"La acogida que hemos tenido nos anima a seguir creciendo y demuestra que existe una enorme oportunidad para continuar acercando nuestro proyecto de pádel a jugadores de todo el mundo", agregó Maribel Nadal sobre el futuro del circuito.

La llegada del Rafa Nadal Academy Pádel Tour a Estados Unidos ha contado con el respaldo de Playtomic, partner principal del circuito y aplicación para jugadores y clubes de deportes de raqueta, y de Babolat, que acompaña también al proyecto como partner estratégico, aportando material deportivo y premios para los participantes.