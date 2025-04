Paula Badosa: "Tengo una espinita clavada del año pasado en Madrid y tengo ganas de aceptar el reto"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa reconoció que tiene "una espinita clavada del año pasado" en el Mutua Madrid Open, momento en el que su carrera "cambió totalmente", pero tiene "ganas de aceptar el reto y sacarlo adelante", en un torneo en el que será "como empezar de cero" tras su lesión.

"Me siento bien, con muchas ganas de jugar este torneo. No os voy a engañar, tengo una espinita ahí clavada del año pasado. Creo que desde aquí mi carrera cambió totalmente y sí que tengo ganas de volver a entrar en esta pista, de aceptar el reto, de tener eso en la cabeza, de aceptar el reto y de sacarlo adelante", indicó la española en una entrevista a Iberdrola, empresa de la que es embajadora.

Badosa celebró "poder jugar en casa", por "el apoyo que siempre" ha tenido en Madrid. "Siempre, en toda mi carrera, haga lo que haga, este siempre va a ser un torneo especial y diferente para mí", admitió. "Me motivo mucho, pero a veces si no lo sé gestionar o controlar, me paso un poco de revoluciones y eso me acaba perjudicando", reflexionó.

"Y los nervios siempre están. El momento de entrar en pista aquí es una sensación totalmente diferente a cuando entro en otra pista, quizá en una semifinales o un torneo grande que también hay muchísima presión, pero aquí es diferente", agregó la tenista, que recordó su debut en la capital hace 10 años, cuando disputó la previa al recibir una invitación. "Fue muy especial, esas cosas nunca se olvidan. Esta pista pues me va a traer recuerdos muy bonitos", reconoció.

Y es que el apoyo del público español "ayuda muchísimo" a Badosa. "Jugar con público me encanta, si están a mi favor aún más, eso siempre me ha dado el extra de motivación para seguir adelante en partidos que he tenido aquí complicados y poder darle la vuelta y poder remontarlos,. Ayuda y juega a mi favor", comentó sobre el factor de la grada.

"La Paula de hoy comparada con la que estuvo aquí hace un año es totalmente distinta, en ese momento estaba con miedo, con dudas, no sabía qué iba a pasar con mi lesión. A día de hoy tampoco lo sé, pero lo llevo diferente, estaba con más desconfianza, más inseguridad conmigo misma y ya también a veces pues lo profesional te lo llevas un poco lo personal", expresó.

Pero su derrota en 2024 ante Jessica Bouzas provocó un "cambio muy radical". "Me demostré a mí misma que soy mucho más fuerte de lo que esperaba, tengo muchísima más seguridad en mí misma. He demostrado una vez poder estar entre las mejores del mundo, pero volverlo a demostrar empezando de cero dos veces creo que ha dejado claro, me ha dejado claro a mí misma, que valgo para este deporte", añadió.

Badosa abordó también su lesión crónica tras la fractura de una vértebra por estrés. "No es fácil, sobre todo, mentalmente, porque llevas una dinámica positiva y de repente pues algo que no depende de ti, te para completamente, es como volver a empezar un poco desde cero en el ámbito también de volver a ponerme físicamente bien, de volver a hacer el proceso de recuperación", recordó.

"Estoy muy orgullosa de cómo llevo mi carrera y no me queda otra que aceptar lo que no está en mi control y cuando tengo la oportunidad de jugar pues dar mi 100%. El pensar 'si me vuelvo a lesionar, ya he demostrado y puedo volver a demostrar que puedo llegar a estar entre las mejores del mundo'", defendió.

Para Badosa, las favoritas y rivales a batir en Madrid serán Aryna Sabalenka, Iga Swiatek y Jessica Pegula, y analizó que debe variar su tenis y salir de su "zona de confort", algo que "es complicado cuando llevas 26-27 años jugando de una manera".

"El mejor consejo que me han dado, cuando tenía 15 años, es disfruta del camino porque yo no lo disfruté en su momento y he llegado a ser uno de los mejores tenistas del mundo y una vez he llegado arriba me di cuenta que lo bonito era el camino, las experiencias, el caer, el levantarse, los partidos ganados, los títulos, disfrutarlo con tu gente, tu equipo, tus seres queridos, los viajes, el conocer a gente diferente", reveló sobre la afirmación de David Ferrer.

Finalmente, Badosa agradeció, como embajadora de Iberdrola, el apoyo de la empresa al deporte. "Lo valoro mucho, quiero incluir a gente como Iberdrola que siempre me ha apoyado en todos mis momentos en mi carrera porque hemos tenido momentos buenos, momentos no tan buenos. Tener ese apoyo siempre incondicional a mi lado es importante, tener a alguien fiel a ti pase lo que pase es muy importante", concluyó.