Las pelotas de la Final 8 de la Copa Davis 2026 de Bolonia serán Yonex

Archivo - Copa Davis en Bolonia (Italia) - Roberta Corradin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

World Tennis ha alcanzado un acuerdo plurianual con la marca Yonex para que se convierta en el proveedor oficial de pelotas de la Final a 8 de la Copa Davis by Generali 2026, competición que reunirá a los ocho mejores países del mundo del 24 al 29 de noviembre en la ciudad italiana de Bolonia.

De este modo, el modelo Yonex Tour Platinum pasa a ser la bola oficial del torneo masculino por equipos tras ser utilizada previamente en la Billie Jean King Cup y en diversos certámenes de los circuitos ATP y WTA. Esta incorporación refuerza la nómina de socios comerciales de la competición tras el anuncio en septiembre de Generali como patrocinador principal.

El director ejecutivo de World Tennis, Ross Hutchins, ha expresado su satisfacción por sumar a un fabricante "de primer nivel" para la cita de Bolonia. Por su parte, la presidenta de Yonex, Alyssa Yoneyama, ha afirmado que es un "honor" apoyar a los deportistas que representan a sus países y confía en que su equipamiento les brinde "la confianza necesaria para rendir al máximo".