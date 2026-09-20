Quevedo jugará la final en Sao Paulo contra la verduga de Badosa

Archivo - Kaitlin Quevedo celebra un triunfo. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Kaitlin Quevedo avanzó este sábado a la final del torneo WTA 250 de Sao Paulo (Brasil), que se está disputando sobre pista dura, después de vencer por 6-4, 2-6 y 6-4 a la francesa Anna Blinkova, mientras que la también española Paula Badosa perdió en la otra semifinal por 6-3 y 6-4 contra la argentina Nadia Podoroska.

Quevedo prolongó hasta la última instancia su buena hacer en este SP Open, pero ganar a Blinkova le costó más que en los días previos. En el set inaugural se intercambiaron 'breaks' nada más empezar y después casi no hubo más variaciones al servicio, hasta que en el décimo juego logró la grancanaria una nueva rotura que además le valió apuntarse la manga.

No obstante, en el siguiente set su adversaria le hizo quiebre a ella y Quevedo ya fue todo el rato a remolque. De cara al tercer y definitivo set, la francesa desperdició una bola de rotura en el primer juego y lo acusó cediendo su servicio en el sexto, si bien obtuvo un 'contrabreak' rápido y se mantuvo cerca en el marcador hasta caer 'in extremis'.

En el partido por el título, Quevedo se enfrentará a una Podoroska que ocupa el 317º puesto del Ranking WTA y fue capaz de batir a Badosa, actual nº 70 en esa clasificación y que ejercía aquí como segunda cabeza de serie. La argentina abrió y cerró el primer set con roturas a favor e incluso mejoró su inicio de segunda manga, neutralizando a la catalana.