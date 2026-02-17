Rafa Jódar debuta con triunfo en Delray Beach y se cita con Taylor Fritz

Rafa Jódar - Sport Pz / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha superado su debut en el torneo de Delray Beach (Estados Unidos), de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, después de vencer este martes al estadounidense Ethan Quinn (6-2, 6-3), y se enfrentará en octavos al gran favorito del certamen, el también norteamericano Taylor Fritz.

El madrileño, de 19 años y número 118 del mundo, comenzó rompiendo el servicio de su adversario, y aunque este reaccionó con un 'contrabreak', se repuso para volver a quebrar su servicio. Una nueva rotura en el séptimo juego le permitió llevarse la manga inaugural.

Ya en el segundo set, se adelantó 5-2 gracias a dos nuevos 'breaks'. Quinn, número 70 del ranking ATP, consiguió frenar la sangría con un quiebre, pero Jódar cerró la contienda al resto tras una hora y 19 minutos de juego.

Ahora, el de Leganés se enfrentará en octavos de final al primer cabeza de serie del torneo y número ocho del mundo, el estadounidense Taylor Fritz, exento de jugar la primera ronda. Fritz atesora dos trofeos en Delray Beach (2023 y 2024).