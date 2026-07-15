Rafa Jódar debutará este año en la Copa Laver

Archivo - El tenista español Rafael Jódar durante el torneo de Roland Garros 2026 - Loic Baratoux/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El joven tenista español Rafael Jódar hará este próximo mes de septiembre su debut en la Copa Laver en las filas del equipo de Europa que se enfrentará al del Mundo en el O2 de Londres tras ser seleccionado por el capitán Yannick Noah, confirmó este miércoles la web de la competición.

De este modo, Jódar, una de las sensaciones de esta temporada, estará en la capital inglesa del 25 al 27 de septiembre junto a su compatriota Carlos Alcaraz, siempre y cuando esté recuperado de su lesión de muñeca, el alemán Alexander Zverev, el italiano Flavio Cobolli y el checo Jakub Mensik, a falta todavía de confirmar el último de los seis integrantes. El australiano Alex de Miñaur, los estadounidenses Ben Shelton, Taylor Fritz, Learner Tien y Tommy Paul, y el kazajo Alexander Bublik formarán la escuadra rival.

"Rafael ha tenido una temporada excepcional y se ha ganado esta oportunidad. Es uno de los jóvenes talentos más brillantes de nuestro deporte y ha demostrado que pertenece a la élite. Lo que más me gusta es su forma de competir. Aportará energía, confianza y una gran ambición al equipo europeo, y estoy encantado de darle la bienvenida", celebró Yannick Noah.

Jódar ha sido una de las principales noticias de la temporada 2026 después de que con 19 años alcanzase los cuartos de final de Roland Garros y en el Mutua Madrid Open, y las semifinales en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, y estrenase su palmarés a ganar el torneo de Marrakech, para consagrarse en el 'Top 30' (25) del ránking mundial de la ATP.

"La Copa Laver es única en el tenis y estoy deseando formar parte del Equipo Europa. De niño, ves a jugadores como estos y sueñas con compartir equipo con ellos algún día. Tener esta oportunidad es increíblemente especial, haré todo lo posible por contribuir y ayudar a traer la copa de vuelta", afirmó el madrileño.