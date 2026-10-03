La Rafa Nadal Academy celebra su décimo aniversario con el emotivo regreso de la leyenda de Manacor - RAFA NADAL ACADEMY

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rafa Nadal Academy vivió este sábado una jornada inolvidable para celebrar su décimo aniversario en Manacor, que culminó con la victoria del equipo capitaneado por la leyenda del deporte español en su emotivo regreso para el Rafa Nadal Academy Slam.

La emoción se mantuvo hasta el último momento y, tras los seis partidos disputados, el Team Rafa y el Team Murray, capitaneado por el escocés Andy Murray, han terminado empatados 3-3, llevando el duelo hasta un decisivo partido de desempate que finalmente ha caído del lado del equipo del extenista balear.

Más allá del resultado, los aficionados que llenaban la pista central de la Academia han podido volver a disfrutar de Rafa Nadal sobre la pista y hacerlo, además, acompañado por varios de los jugadores con los que compartió una de las épocas más brillantes de la historia de este deporte.

El Team Rafa, capitaneado por Nadal y formado por Carlos Moyà, David Ferrer y Richard Gasquet, se enfrentó a un Team Murray, liderado por el propio extenista escocés y compuesto por Marat Safin, Dominic Thiem y Fabio Fognini.

La celebración ha permitido también recordar el camino recorrido desde el 19 de octubre de 2016, cuando la Rafa Nadal Academy abrió oficialmente sus puertas en un acto que contó, entre otros invitados, con Roger Federer.

Diez años después, la Rafa Nadal Academy celebró la consolidación del proyecto como un centro internacional de formación deportiva y académica y ha extendido su metodología por todo el mundo. En la actualidad, cuenta con presencia en Kuwait, Costa Mujeres, Punta Cana, Grecia, Egipto, Marbella y Hong Kong, a los que se sumarán Brasil en 2027 y Lombok (Indonesia) en 2028.

Para celebrar el redondo aniversario, Nadal volvió a vestirse de corto y a competir en la pista, aunque de manera amistosa, para rememorar su legendaria carrera, campeón de 22 'Grand Slams', que colgó la raqueta de manera profesional en 2024.

Tras la exhibición, el público que llenaba las gradas de la pista central de la Rafa Nadal Academy ha podido disfrutar de la actuación de David Bisbal, encargado de poner el cierre musical a una jornada histórica con la que la Academia ha celebrado por todo lo alto sus primeros diez años de vida.