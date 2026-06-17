La Rafa Nadal Academy lanza el Annual Padel Program, un programa para formar a jóvenes jugadores

La Rafa Nadal Academy. - RAFA NADAL ACADEMY

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rafa Nadal Academy continúa ampliando su apuesta por el pádel con el lanzamiento de su nuevo Annual Padel Program, un innovador programa de formación integral para jóvenes jugadores que desean desarrollar su potencial deportivo y académico.

Inspirado en el modelo del Annual Tennis Program, el nuevo programa traslada al pádel la filosofía de la Rafa Nadal Academy, con "excelencia deportiva y una "formación académica internacional", además de una educación basada en valores como "el esfuerzo, la humildad, la superación, el respeto y la disciplina", según un comunicado.

"Lo que convierte a este proyecto en una propuesta única es la combinación de varios elementos diferenciales difíciles de encontrar en cualquier otro lugar del mundo: una metodología de entrenamiento liderada por Rodri Ovide; unas instalaciones de primer nivel diseñadas para optimizar el rendimiento de los jugadores; un equipo multidisciplinar compuesto por preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos y fisioterapeutas; y la posibilidad de compaginar el desarrollo deportivo con una educación internacional dentro del campus", agregó la nota de prensa.

El nuevo programa estará construido alrededor de la metodología desarrollada por Rodri Ovide, entrenador de algunos de los mejores jugadores de pádel y responsable de la evolución de Gemma Triay, Juan Lebrón, Paquito Navarro, Martín Di Nenno, Álex Ruiz, Alejandra Salazar o Marta Ortega.

"La base de mi método es formar jugadores que disfruten aprendiendo. No se trata de copiar modelos, sino de ayudar a cada jugador a descubrir la mejor versión de sí mismo. Queremos que aprendan a competir, a decidir y a entender el juego desde una perspectiva más profunda", explicó Ovide.

Según el comunicado, el programa incluirá entrenamiento técnico y táctico específico, preparación física individualizada, trabajo psicológico, seguimiento nutricional, análisis de vídeo, planificación de competiciones y evaluaciones periódicas.

Los participantes podrán desarrollar su formación dentro de las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, que cuentan con 19 pistas 'indoor' y 'outdoor' de última generación, gimnasio de alto rendimiento, servicios médicos especializados, fisioterapia, nutrición deportiva, psicología aplicada al rendimiento y zonas residenciales.

Y es que "uno de los grandes valores diferenciales del Annual Padel Program" es la posibilidad de compaginar el desarrollo deportivo con la formación académica en la Rafa Nadal School, el colegio internacional americano ubicado dentro del propio campus.

Los alumnos pueden cursar sus estudios siguiendo el currículo estadounidense acreditado, en un entorno multicultural y con un modelo que permite a los jóvenes deportistas perseguir sus objetivos deportivos sin renunciar a una educación "de primer nivel".

La experiencia se completa con una residencia diseñada para "ofrecer el máximo bienestar a los estudiantes-atletas". Los participantes conviven en un entorno seguro e internacional, con supervisión permanente y acceso a todos los servicios necesarios para su desarrollo integral. Actualmente, más de 700 alumnos procedentes de más de 50 nacionalidades han pasado por los programas anuales de la Academia, respaldados por un equipo formado por más de 500 profesionales.

Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, destacó que el lanzamiento del Annual Padel Program responde a la creciente demanda internacional de programas especializados de formación en pádel. "Cuando abrimos la Academia en 2016, nuestro foco principal era el tenis de alto rendimiento. Sin embargo, con el paso de los años hemos comprobado cómo cada vez más jugadores de todo el mundo buscan vivir una experiencia deportiva completa", dijo.

"Empezamos desarrollando programas de pádel y hoy estamos muy orgullosos de presentar un programa anual que reúne todo el conocimiento, las instalaciones y los valores de la Academia en torno a un deporte que sigue creciendo de forma extraordinaria", agregó.