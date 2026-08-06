El Rafa Nadal Academy Pádel Tour by Playtomic culminará en Nueva York su primera edición en Estados Unidos

Rafa Nadal Academy Pádel Tour by Playtomic en Estados Unidos. - RAFA NADAL ACADEMY

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rafa Nadal Academy Pádel Tour by Playtomic culminará su primera edición en Estados Unidos con la celebración, del 14 al 16 de agosto, de la última prueba del circuito en Reserve Hudson Yards de Nueva York, según un comunicado.

Durante tres días, un total de 72 jugadores distribuidos en 36 equipos competirán en tres categorías diferentes. Las jornadas del viernes y el sábado estarán dedicadas a la fase de grupos, mientras que los mejores equipos de cada división lograrán el pase a las finales del domingo, donde se decidirán los campeones de esta última prueba.

La jornada decisiva arrancará el domingo a partir de las 16.00 horas y, además de las finales, los asistentes podrán disfrutar de diferentes activaciones de marca, música en directo con DJ, servicio de comida y bebidas y un ambiente diseñado para que la experiencia trascienda la competición, en un "entorno premium" como Reserve Hudson Yards.

Tras las paradas disputadas en Miami y Texas, el circuito, que ha reunido a centenares de jugadores amateur, concluirá su estreno en territorio estadounidense "consolidando un proyecto que continúa creciendo a nivel internacional", según el comunicado.

Estados Unidos es el sexto país presente en el Rafa Nadal Academy Pádel Tour by Playtomic tras su implantación en España, Italia, Polonia, Alemania y Reino Unido, dentro de la estrategia de internacionalización de la Rafa Nadal Academy.

Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, se mostró "muy satisfecha" con esta primera edición en Estados Unidos. "Hemos comprobado el enorme interés que existe por el pádel y la ilusión con la que los jugadores han recibido este proyecto en cada una de las sedes. Terminar el circuito en un escenario como Reserve Hudson Yards, en Nueva York, es la mejor forma de cerrar una edición que supone un paso muy importante en nuestra estrategia de internacionalización", dijo.

"Nuestro objetivo es seguir llevando la experiencia Rafa Nadal Academy y los valores del deporte a nuevos mercados, creando una comunidad de jugadores que disfrute del pádel tanto dentro como fuera de la pista", agregó.