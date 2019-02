Rafa Nadal: "Llevar desde 2005 sin salir del 'Top 10' pese a las lesiones es una regularidad alta"

Publicado 26/02/2019 10:38:05 CET

El tenista español Rafa Nadal reconoció que llega "un poco justo" al torneo de Acapulco (México), en el que debuta este martes y el primero en el último mes, y afirmó que, pese a todas las lesiones que ha sufrido en su carrera, ha tenido "una regularidad alta" como demuestra el llevar desde 2005 sin salir del 'Top 10'.

"Después de Australia me tomé unos días de descanso y llego aquí un poco justo porque no he podido entrenar mucho, pero estoy feliz de volver a Acapulco", señaló Nadal en rueda de prensa recogida por la web del torneo.

Y es que el de Manacor ha tenido un problema en la mano mientras entrenaba en Cozumel. "Al final hay cosas que no se pueden controlar. Estuve unos días en Cozumel y entrenando hice un mal movimiento con la mano y no pude entrenar más. Este lunes casi fue el primer día de entrenamiento desde que llegué, pero son cosas que ocurren y están fuera de control", comentó.

"Estoy feliz de poder haber hecho un buen entrenamiento. Estoy preparado para mi primer partido y espero que la energía del público me ayude a encontrar ese nivel que no he encontrado todavía en los entrenamientos", añadió al respecto.

En este sentido, el número dos del mundo se refirió a sus problemas con las lesiones. "Intento cuidarme de la mejor manera posible. El año pasado jugué muy poco, me reservé y estoy intentando economizar, mejorar lo que me pueda ayudar a alargar lo máximo posible mi carrera", apuntó.

"De 2005 a 2019 estoy sin salir de los 10 mejores del mundo y eso significa que dentro de todas las lesiones que he sufrido, tengo una regularidad muy alta. Ya no podemos hablar de una carrera corta, ahora he jugado más que la mayoría", subrayó el ganador de 16 'Grand Slams'.

El balear, primer cabeza de serie, se estrenará en Acapulco ante el alemán Mischa Zverev, al que ha ganado con comodidad en sus dos anteriores enfrentamientos, aunque sabe que "todos los partidos son complicados y más cuando vienes de un tiempo sin competir".

"Mischa es un jugador agresivo, tiene un estilo fuera de lo típico, hace saque y red, se mete adelante y es incómodo, pero ya veremos, no será un día de sensaciones perfectas, pero hay que salir y competir de la mejor manera posible", afirmó el número dos del mundo.

En este torneo, también figura David Ferrer, que se retirará del circuito tras el Mutua Madrid Open. El manacorí calificó al alicantino de "buen compañero y un buen amigo" durante todos los años que llevan compartiendo "vivencias en el circuito y fuera de él".

"Aparte de una gran persona es un jugador que ha conseguido regularidad y un nivel altísimo. Es una pérdida importante para este deporte, pero también debe disfrutar de la familia y otras cosas que son bonitas fuera del tenis", recordó el español.

Nadal acaba de abrir en Cancún una academia de tenis, extensión de la que tiene en su localidad natal y donde no quiere que la raqueta sea una obsesión. "El tenis ha sido parte muy importante dentro de mi vida, pero uno no puede estar todo el día pensando en él, tiene que estar abierto a divertirse, a practicar otros deportes, hacer las cosas que le puedan hacer feliz porque hay tiempo para todo", remarcó.

"Uno de los éxitos en mi vida es que dentro de que he sido buen profesional, también he encontrado tiempo para ser feliz fuera de la pista y eso es algo que me gustaría transmitir a los jóvenes, que si se hacen las cosas bien hay tiempo para todo. Lo que pasa es que cuando se trabaja se debe hacer al cien por cien", agregó al respecto.