Rafa Nadal: "No he jugado casi ningún torneo sin dolor"

El extenista español Rafa Nadal acude a la premier de 'Rafa', el documental sobre su figura de la plataforma Netflix - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal admite que durante su carrera no ha jugado "casi ningún torneo sin dolor", aunque cree que tampoco hay que "magnificarlo" y que ahora tiene "la suerte" de llevar una vida diaria sin grandes dolencias, mientras que, por otro lado, sabe la importancia que pudo tener en su carrera la competencia con Roger Federer y Novak Djokovic porque sin su presencia podría haber tenido "un punto de relajación o espacio para la autocomplacencia".

"No he jugado casi ningún torneo sin dolor, pero esto es el día a día de muchísimos atletas profesionales, no hay que magnificarlo. Tuve una lesión crónica desde el comienzo, y esto ha dificultado especialmente lo que ha sido todo lo demás, esa ha sido mi particularidad", afirmó Nadal en una entrevista exclusiva a Europa Press con motivo del lanzamiento, en 'Netflix' de su documental 'Rafa', que se estrena este viernes 29 de mayo.

El balear apuntó que "el dolor es el deporte de alto nivel no es sano". "Hay una etapa de tu vida que la ilusión por lo que haces lo supera todo lo demás. Yo, por suerte, he terminado mi carrera con secuelas, pero pudiendo tener una vida diaria con muy poco dolor. Eso para mí es muchísimo después de tantos años levantándome cada día con problemas", recalcó.

El ganador de 22 'Grand Slams' tiene claro que el documental de 'Netflix' refleja lo que es "el éxito" de su carrera, pero que también ha tenido que luchar a diario para intentar conseguir continuar con su carrera y seguir teniendo "opciones de ser competitivo". "Mi recuerdo a nivel de carrera es siempre positivo. No va hacia el dolor, sino que va hacia todos los momentos buenos que he tenido. He vivido con problemas y dolor, pero siempre la ilusión por seguir los han superado", agregó.

El 14 veces ganador de Roland Garros reconoció que "el momento más difícil" de su carrera fue cuando le diagnosticaron, con 19 años, el Síndrome de Müller-Weiss, una rara enfermedad degenerativa que afecta al hueso escafoides del pie. "Justo acababa de empezar. Las lesiones que vienen después, cuando ya llevas años en el circuito, las toleras un 'poquito' mejor dentro de lo difícil que es. Pero la primera es dura", subrayó.

"Era el primer año que había ganado Roland Garros, el primer año que había tenido un éxito real, y de la noche a la mañana, esa carrera tenística, más allá de los éxitos, parece que puede dejar de ser una realidad. Esto es un shock para un joven de 19 años, tu mundo se ve truncado. Por suerte, pasados unos meses, encontramos una solución para poder seguir jugando a tenis", recordó, sin esconder que esa solución le permitió desarrollar su carrera deportiva, pero que también le llevó "a todos esos problemas físicos" que su cuerpo "ha ido tolerando de la manera en la que ha podido".

"HABRÍA HABIDO UN PUNTO DE RELAJACIÓN SIN FEDERER Y DJOKOVIC"

Sobre las personas importantes en su carrera, destacó la figura de su tío y entrenador Toni Nadal, que tuvo "un impacto decisivo" en su formación. "La emoción que uno recibe cuando es un niño te queda marcada por vida. Mi tío tuvo un impacto, pero es evidente que mis padres también. He tenido la suerte de crecer en un entorno positivo, estructurado y adecuado", subrayó.

"He tenido buenos y potentes ejemplos a mi alrededor y eso me ha ayudado a forjar lo que es mi forma de ser y mi carácter. He sido un afortunado de haber tenido personas al lado que me han podido apoyar en las cosas que me han ilusionado. Y eso, aunque suena básico, es la clave de todo", reflexionó el de Manacor.

También habló del 'Big Three' que conformó con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic. "Quiero pensar que por mí solo, por mi personalidad, sin Federer y Djokovic, hubiera superado los 14 'Grand Slam' de Sampras. Pero es humano que una vez superado, y bien superado, hubiera habido un punto de relajación. El hecho de haber sido tres los que nos empujamos los unos a los otros, hizo que nunca hubiera espacio para esa autocomplacencia o relajación", analizó sobre esta competencia.

El 22 veces campeón de Grand Slam confirmó que el hecho de tener rivales de esta envergadura enfrente le quitó títulos, por una parte, pero que por otra parte, le empujaron "a ser mejor". "Nos hemos empujado los unos a los otros a llevar nuestras capacidades al límite. Eso ha hecho que todos superáramos a Pete Sampras. Nosotros en una misma generación hemos terminado con 24, veremos, con 22 y con 20", manifestó.

Por último, sobre lo que le diría al Rafa Nadal de 17 años que logró levantar su primera Copa Davis, siendo clave y ganando en la final un punto clave ante el estadounidense Andy Roddick, puntualizó que "las personas van evolucionando, pero creo que hay una parte de ellas que siempre se queda ahí".

"Así como otra que los años y las experiencias que vas viviendo, hacen que evoluciones. No creo que lo que es la base de la persona o el corazón cambie, simplemente la vida te lleva a diferentes fases y uno va evolucionando con ellas", sentenció el extenista español.