El Rafa Nadal Tennis Center Costa Mujeres acoge el Premier Padel Cancún P2

El Rafa Nadal Tennis Center Costa Mujeres, que acoge el Premier Padel Cancún P2. - RAFA NADAL ACADEMY

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rafa Nadal Tennis Center Costa Mujeres acoge desde este martes y hasta este domingo el Premier Padel Cancún P2, el primer torneo en América tras los celebrados en Riad (Arabia Saudí) y Gijón, en una cita que reunirá a algunas de las principales figuras del pádel mundial.

En la competición femenina, sobresale la presencia de Gemma Triay, embajadora de la Rafa Nadal Academy, que regresa a Cancún junto a Delfi Brea para defender el título conquistado en 2025. Mientras tanto, en el cuadro masculino destacan Arturo Coello y Agustín Tapia, Alejandro Galán y Federico Chingotto, Franco Stupaczuk --también embajador de la Academia-- y Mike Yanguas, así como Juan Lebrón y Leo Augsburger.

Además de los partidos del torneo, los aficionados podrán disfrutar de diferentes actividades y experiencias dentro del complejo Grand Palladium Select Costa Mujeres y TRS Coral, así como de programas de 'hospitality' y propuestas de entretenimiento.

Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy by Movistar, destacó la importancia de que el torneo regrese a Costa Mujeres. "Refuerza nuestra apuesta por el pádel y por su proyección internacional. Tras la experiencia tan positiva del año pasado, es una gran satisfacción recibir de nuevo este P2 en el Rafa Nadal Tennis Center Costa Mujeres", dijo.

"Agradecemos la confianza del promotor Jorge Mañé y a Palladium las excelentes valoraciones de los jugadores, que nos animan a seguir creciendo y trabajando para consolidar este torneo como una cita estable en el calendario internacional", agregó.

Y es que, según un comunicado, la celebración del Premier Padel Cancún P2 "refuerza el posicionamiento del Rafa Nadal Tennis Center Costa Mujeres", que fue el primero de los centros ocho centros internacionales que se unió a la Academia en Manacor por todo el mundo y que abrió camino para que llegasen posteriormente Kuwait, Grecia, Hong Kong, Egipto, Marbella y Punta Cana.

"Es un lujo poder tener todo en el mismo recinto, en un hotel maravilloso y a dos minutos de las pistas", señaló Gemma Triay, mientras que Marta Ortega destacó la experiencia global del torneo. "Las expectativas eran altas, pero el torneo las ha superado con creces. Jugar aquí es muy especial y estar en lugares vinculados a Rafa nos hace sentirnos como en casa", comentó.

Por su parte, Lucía Sainz puso en valor el componente emocional del evento. "El torneo ha sido impresionante. El promotor, Jorge Mañé, ha hecho un esfuerzo titánico. Es un torneo que llega al corazón", sostuvo sobre un torneo que se ha convertido en "una cita imprescindible" dentro del calendario, "reafirmando la apuesta de la Rafa Nadal Academy por el crecimiento y la internacionalización de este deporte", según el comunicado.