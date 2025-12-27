Sabalenka, sobre su partido ante Kyrgios: "No sé qué esperar y eso es lo que me encanta"

Archivo - Aryna Sabalenka, en una entrevista después de un partido. - Europa Press/Contacto/Wang Haizhou - Archivo

El australiano protagonizará la nueva Batalla de los Sexos: "Sabéis lo imprevisible que soy, pero estoy lo mejor preparado posible"

LONDRES, 27 Dic. (dpa/EP) -

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha descrito su partido amistoso contra el australiano Nick Kyrgios como "realmente impredecible" y ha admitido no saber "qué esperar" y también que precisamente "eso" es lo que le "encanta" de la nueva Batalla de los Sexos, que se disputará este domingo (17.00 horas) en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

"Este evento es realmente impredecible. No sé qué esperar y eso es lo que me encanta porque es la sensación que persigues cuando haces deporte", declaró Sabalenka este sábado en rueda de prensa.

La bielorrusa es la actual número 1 del ranking mundial y, con este duelo de exhibición en el Coca-Cola Arena ante Kyrgios, emulará uno de los partidos de tenis más famosos de la historia, cuando en 1973 Billie Jean King derrotó a Bobby Riggs en el Astrodome de Houston (Texas).

Este compromiso dubaití se celebrará al mejor de tres sets y se aplicarán reglas modificadas, limitando a cada jugador a un solo saque; además, el lado de la pista de Sabalenka se reducirá en un 9% y habrá un 'tie-break' decisivo de 10 puntos si es necesario.

Sabalenka confía en sus posibilidades, aunque reconoce que se adentra en un terreno desconocido. Cuando se le preguntó quién iba a ganar esta nueva Batalla de los Sexos, la jugadora de 27 años y ganadora de cuatro 'Grand Slams', fue tajante. "Yo", respondió inmediatamente.

"Me encanta desafiarme a mí misma y este es un gran desafío, especialmente jugando contra Nick, un tipo que es impredecible y loco", bromeó. "Es un gran entrenamiento para mí y un gran mensaje para las chicas de ahí fuera: espero que vean lo fuerte y dura que soy jugando contra un tío", apostilló la bielorrusa.

Kyrgios ha disputado solo cinco partidos individuales este año debido a sus muchas lesiones, el más reciente de ellos en marzo. Con 30 años, ocupa actualmente el puesto 673 del ranking de la ATP. "He visto rivales bastante temibles en mi época. Estoy bien equipado y sé que Aryna dispone de armas muy potentes", comentó el jugador australiano.

"Pero he venido aquí preparado y listo. Si me conocéis, sabéis lo imprevisible que soy, pero estoy lo mejor preparado posible. Siento que voy a ganar", añadió. "No he ganado ningún 'Grand Slam', pero he llegado a la final de uno. Esto es algo completamente diferente, no sé cómo reaccionarán mi cuerpo o mi mente", afirmó Kyrgios.

"Es una energía completamente diferente. Voy a aportar algo diferente, seguro. Mi punto fuerte siempre ha sido mi imprevisibilidad, incluso en el circuito masculino", subrayó en la rueda de prensa.

"Tipos como Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal han luchado por no entender cómo jugar conmigo en ciertos momentos, porque ni siquiera yo sé lo que voy a hacer en ciertos momentos", recalcó.

Por último, Kyrgios abogó por "aportar algo que no se ha visto antes". "Jugaré el estilo de tenis que sé que es efectivo", concluyó el jgador nacido en Canberra.