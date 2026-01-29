Serena Williams arroja incertidumbre sobre su regreso a las pistas

Archivo - La extenista estadounidense Serena Williams en una imagen de archivo - Marcus Brandt/dpa - Archivo

LONDRES 29 Ene. (PA Media/dpa/EP) -

La extenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 'Grand Slams' en individuales y retirada desde agosto de 2022, dejó caer que no ha cerrado la puerta a un posible regreso a las pistas, aunque tiene claro que en la actualidad se centra en su papel de madre y en disfrutar de su actual vida.

Williams desmintió el pasado mes de diciembre los rumores de que estaba considerando volver, a pesar de haber vuelto a entrar en el programa de control antidopaje de este deporte. Sin embargo, la americana no fue tan firme con la pregunta en una entrevista en el programa 'The Today Show' de Estados Unidos.

"¿De verdad me preguntas esto en 'The Today Show'? Oh, Dios mío. Ahora mismo sólo me divierto y disfruto de mi vida, eso no es un sí ni un no. No lo sé, voy a ver qué pasa", replicó la extenista estadounidense.

La menor de las Williams recordó que tiene "dos hijos" y que se considera "ama de casa a tiempo completo". "El otro día rellené un formulario. ¿Profesión? Ama de casa", señaló en tono jocoso, mientras que al insistirle sobre si había vuelto a someterse a controles antidopaje fue claro: "¿He vuelto a entrar? No sé si había dejado de hacerlo. Escucha, no puedo hablar de esto", zanjó.