Sinner, baja en París-Bercy a causa de un virus

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del ránking ATP, ha anunciado este martes que no participará en el torneo de Máster de París, de categoría ATP 1.000, a causa de un virus, y que ahora está centrado en recuperarse y "volver más fuerte" para las ATP Finals de Turín, según informó el propio jugador en redes sociales.

El tenista italiano comentó en su mensaje en redes que estaba preparando "lo mejor posible" el torneo, pero "desafortunadamente" comenzó a sentirse mal durante los entrenamientos. "Fui al médico el domingo, me dijo que enfermé de un virus. Ahora me siento mejor, pero todavía no estoy listo para competir aquí en París, torneo en el que tenía muchas ganas de participar", añadió.

"Me estoy centrando en la recuperación y en volver al 100%. ¡Intentaré volver más fuerte para Turín!", señaló el número uno del mundo. Un Sinner que perderá los 90 puntos conseguidos el año pasado en el torneo gracias a sus octavos de final.