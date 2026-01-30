Sinner: "Ojalá pueda tomarlo como una lección para ver qué puedo mejorar"

El tenista italiano Jannik Sinner durante el Abierto de Australia 2026 - James Ross/AAP/dpa

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner no ocultó que el Abierto de Australia era "un 'Grand Slam' muy importante" para él y que "duele" el haber caído eliminado en las semifinales ante un Novak Djokovic que jugó "un gran tenis" en un partido que espera poder "tomar como una lección" para ver en qué puede "mejorar" su tenis.

"Era un 'Grand Slam' muy importante para mí, por supuesto, sabiendo también el contexto y lo que puede pasar. Fue un buen partido para ambos y tuvimos muchas oportunidades, pero ese es el resultado, aunque duele, sin duda", recalcó Sinner en rueda de prensa tras su derrota.

El de San Candido no escondió que tuvo sus "oportunidades", sobre todo cuando tuvo "muchos puntos de 'break'" en el quinto set. "No las pude aprovechar y él dio unos golpes excelentes. A veces decidimos un par de cosas diferentes y no funcionaron, pero así es el tenis", advirtió.

Tampoco le sorprendió el nivel de su rival y pidió "reconocerle mucho mérito". "Ha ganado 24 'Grand Slams' y nos conocemos muy bien. No me sorprende porque siento que es el mejor jugador en muchísimos años. Claro que está jugando menos torneos por su edad, pero también sabemos lo importantes que son los 'Grand Slams' para mí, para él, para Carlos y para todos. Hay más motivación extra y jugó un gran tenis. Ojalá pueda tomarlo también como una lección para ver qué puedo mejorar", subrayó.