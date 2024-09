Sinner responde a Alcaraz: "No es obligatorio jugar todos los torneos"

Críticas al calendario: Sinner dice que los jugadores son responsables de los horarios

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, cree que los jugadores deben responsabilizarse de sus propias carreras, tras las críticas del español Carlos Alcaraz y del británico Jack Draper al calendario de tenis, y recordó que no es "obligatorio" jugar todos los torneos.

"El calendario es bastante largo, obviamente. Pero los jugadores podemos elegir qué jugar y qué no. Obviamente, tenemos algunas pruebas obligatorias. Como jugador, todavía puedes elegir. Este año tenemos un calendario muy apretado, hay muchos torneos. No es obligatorio jugar un torneo", señaló en la rueda de prensa previa al torneo de Pekín, de categoría ATP 500.

Durante la disputa de la Laver Cup, Alcaraz, que dio la victoria a Europa, se mostró muy crítico con la cantidad de torneos que hay en el circuito. "Nos van a matar", aseguró el murciano. Draper coincidió con él al afirmar que el calendario actual del tenis era "una locura" y "un auténtico desafío mental".

Sin embargo, Sinner, destacó que, aparte de los torneos "obligatorios", que incluyen los ocho Masters 1.000 y cuatro ATP 500 al año, los jugadores pueden elegir sus propios calendarios. "Si quieres, puedes jugar. Si no, no juegas. Por ejemplo, el año pasado y también este año, no jugué algunos torneos porque quería practicar. Hay algunas opciones detrás de esto", apuntó.

El campeón del US Open ha jugado 18 torneos en 12 meses, el mismo número que el serbio Novak Djokovic y uno más que Alcaraz, pero cinco menos que el número dos del mundo, el alemán Alexander Zverev.

Draper, que ha tenido problemas con las lesiones en su incipiente carrera, también ha disputado 23 torneos, mientras que el hombre más ocupado de los 100 primeros, el argentino Federico Coria, ha jugado un total de 33.