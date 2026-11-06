Sinner se separa de Darren Cahill

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner, actual número dos del mundo, anunció este viernes que deja de trabajar a partir de 2027 con el que hasta ahora ha sido su técnico, el australiano Darren Cahill, con el que comenzó a entrenar hace cinco años.

"Darren, cuando empezamos a trabajar juntos en 2022, yo era un chico muy inteligente con muchas preguntas. Nunca me dijiste todas las respuestas. Me ayudaste a encontrarlas. Entraste como uno de mis entrenadores y muy rápidamente te convertiste en mucho más que eso. Alguien en el que podía confiar, un amigo", dijo en un vídeo compartido en redes sociales.

El italiano ya convenció en 2026 al australiano para seguir un año más, pero ahora el técnico deja las pistas definitivamente. "Hemos pasado mucho juntos, pero los trofeos no son lo que más voy a recordar, sino todo lo que hay alrededor de ellos. Las largas horas en la pista entrenando, los vuelos, los desayunos, el amor. Incluso los días en que todo se sentía pesado. Estabas ahí, para todo. Siempre sabía que estaba en tus manos", prosiguió.

"Contigo somos más que un equipo. Me enseñaste mucho. El tenis es importante, pero no lo es todo. Este tiempo no terminó de la manera que queríamos, pero eso no cambia lo que hicimos, o lo que estos años significan para mí. Mucho de lo que soy como jugador es gracias a ti, no lo olvidaré ningún día de mi vida. Gracias por todo. Ha sido un privilegio", zanjó en su perfil de 'X'.

Sinner, que sigue recuperándose de su lesión en la rodilla que le mantiene alejado de las pistas desde que ganó en Wimbledon, comenzó a trabajar con Cahill hace cinco años, en 2022 y ahora habría elegido a Magnus Norman, ex número dos del mundo y el que era entrenador del suizo Stan Wawrinka.