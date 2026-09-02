La lluvia acude al rescate de un desconocido y acuciado Jódar en el US Open

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido de Rafael Jódar contra el tenista chino Yunchaokete Bu en los 1/64 de final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se está jugando sobre pista dura en Nueva York (Estados Unidos), ha sido aplazado este miércoles debido a la lluvia cuando el español perdía por 6-2, 6-1 y 4-1 tras una hora y 39 minutos disputados.

En el Estadio 17 del recinto de Flushing Meadows, Jódar acusó de inicio su bajo porcentaje de primeros saques y encajó pronto un 'break', que Bu de inmediato consolidó e incluso amplió (4-1) para allanarse el primer set; en el séptimo juego tuvo bola para adjudicárselo y, aunque lo evitó el madrileño, Bu no se arrugó y después ya sí lo abrochó con su servicio.

La derecha cruzada le corría mucho al jugador chino, actual inquilino del puesto 124 en el ranking de la ATP, y Jódar carecía de acierto para batallar. De hecho, el madrileño cedió otra rotura nada más empezar el segundo set y ya desde ahí fue a remolque mientras en una grada estaba como espectador David Ferrer, capitán del equipo de España de Copa Davis.

Bu estaba acertadísimo y, al saque, especialmente sólido. Ni una sola pelota de 'break' había afrontado durante la primera manga y tampoco tuvo que lidiar con ninguna en este segundo parcial, situándose con 4-1 a favor y acelerando para atarlo en media hora. Ambos tenistas se marcharon a los vestuarios en el descanso entre set y set, y hubo cierto parón en pista.

Volvió primero el español, que habló con su padre para intentar cambiar la dinámica de un partido que se le había puesto cuesta arriba. Aun así, Bu conservó su alto nivel y en el segundo juego aprovechó un 15-40 para quebrar nuevamente el servicio de su adversario, consolidando en blanco a continuación esa ventaja (3-0) y dejando a Jódar contra las cuerdas.

Sin embargo, cuando peor pintaban las cosas para el madrileño, el juez de silla bajó a la cancha para comprobar el estado de las líneas después de que hubieran caído algunas gotas de lluvia. Sin casi dilación, ordenó que el encuentro se aplazase y eso dejó a Jódar aún con vida en el torneo.

Quien sí se despidió del cuadro individual masculino, en su caso en la ronda de treintaidosavos de final, fue el mallorquín Jaume Munar a causa de su derrota por 7-6(4), 6-2 y 7-5 ante el francés Arthur Rinderknech, después de tres horas y seis minutos de partido en la Pista 10.

Y en esos mismos treintaidosavos de final, la nota positiva para la 'Armada' española fue el triunfo de Daniel Mérida por (3)6-7, 6-2, 6-4 y 6-4 frente al ruso Andrey Rublev, cabeza de serie nº 23 en este certamen, en un encuentro que en la Pista 11 se alargó dos horas y 46 minutos.