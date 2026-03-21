Wimbledon introducirá el videoarbitraje en seis pistas en 2026

Archivo - Pistas del All England Club de Wimbledon - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 21 Mar. (dpa/EP) -

La tecnología de vídeoarbitraje estará disponible en seis pistas en la edición de este año de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, según ha anunciado el All England Club.

La introducción del sistema de línea electrónica el año pasado suscitó cierta polémica, ya que un fallo muy sonado empañó el partido de cuarta ronda entre Sonay Kartal y Anastasia Pavlyuchenkova.

Pero eso no ha impedido que los organizadores den luz verde a más tecnología, y los jugadores de los partidos individuales en las seis pistas principales podrán impugnar ciertas decisiones de los árbitros, por ejemplo, si una pelota ha botado dos veces o si un jugador ha tocado o se ha inclinado sobre la red.

Esto también se aplicará a las decisiones sobre obstrucción, lo que podría resultar polémico: la semana pasada en Indian Wells, el británico Jack Draper perdió un punto de forma controvertida después de que el árbitro decidiera, tras revisar la jugada, que un gesto que había hecho había desconcentrado a su rival, el ruso Daniil Medvedev, a pesar de que el punto continuó.

Por otra parte, los marcadores mostrarán una señal visual cuando los golpes sean fuera, tras los comentarios recibidos en el torneo del año pasado de que a los aficionados les costaba oír las decisiones automáticas.