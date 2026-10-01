La WTA anuncia más igualdad en los premios de los grandes torneos

Archivo - Elina Svitolina, campeona WTA 1000 Roma - Alfredo Falcone/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Tenis Femenino (WTA) anunció este jueves la igualdad en premios a partir de 2027 para todos los torneos de categoría 1.000 que comparten con la ATP, la Asociación masculina, como "hito importante" en el tenis.

"Hemos escuchado las opiniones de las jugadoras sobre las exigencias del calendario y hemos respondido con una reducción significativa de los compromisos. Lograr la igualdad en los premios en metálico en todos los torneos WTA 1000 es un hito importante para el tenis", dijo la presidenta de la WTA, Valerie Camillo.

Los eventos que se celebran en Indian Wells, Miami, Madrid y Pekín ya cumplían con este compromiso, al igual que los cuatro torneos de 'Grand Slam', pero ahora se unen Roma, Canadá y Cincinnati. La WTA también confirmó el lanzamiento de un nuevo torneo de categoría 250 el próximo año en Manila, Filipinas.

Por otro lado, el circuito femenino redujo el número de torneos WTA 500 obligatorios para las 50 mejores jugadoras, de seis a cuatro, "lo que representa un compromiso base de 14 torneos WTA, además de los cuatro torneos de 'Grand Slam' durante la temporada 2027", apuntó el circuito en su comunicado.