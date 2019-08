Zverev se queja de los largos parones de los jugadores jóvenes durante los partidos

Publicado 30/08/2019 12:56:47 CET

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 30 Ago. (dpa/EP) -

El tenista alemán Alexander Zverev se ha quejado de los largos parones que los tenistas más jóvenes vienen realizando durante los encuentros, una imagen que el actual número seis del ranking de la ATP no quiere que se convierta en habitual.

"No quiero una imagen así para los jóvenes jugadores. No sé por qué los jóvenes hacen esto. Roger [Federer] y Rafa [Nadal] tampoco lo hacen. No sé qué se puede hacer en el baño durante tanto tiempo", señaló Zverev tras vencer en segunda ronda del US Open al estadounidense Frances Tiafoe.

Los comentarios del tenista teutón llegaron después de que el propio Tiafoe se ausentara de la pista durante 12 minutos para ir a los servicios. El tenista griego Stefanos Tsitsipas, de 21 años, también protagonizó otra larga interrupción en los días anteriores.